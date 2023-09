Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato di matrice italiana creato da Wayne Doyle, in merito alle puntate del 4 e 5 ottobre, svelano che Ida Kovalenko, suggestionata da Lara Martinelli, cambierà idea sul da farsi in merito alla proposta avanzatale da Roberto Ferri. Samuel Piccirillo, invece, sarà determinato a non cedere alle avance di Micaela Cirillo, mentre Nunzio Cammarota lascerà le porte aperte a qualsiasi conquista femminile gli si parerà davanti. Guido Del Bue, intanto, non gradirà l'atteggiamento sprezzante di Bice Cerruti nei riguardi del figlio Gerry.

Nel frattempo Ida proverà a fuggire ancora portando con sé Tommaso. Nunzio, infine, si cospargerà il capo di cenere con Rossella Graziani.

Le anticipazioni della soap opera di casa Rai, per ciò che concerne gli episodi di mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, raccontano che Lara avvertirà l'enorme pressione delle sue malefatte che, ora più che mai, potrebbero condurla in gatta buia.

A fronte di ciò, la dark lady proverà a giocare un'ultima carta che si rivelerà vincente in quanto riuscirà a suggestionare Ida tanto da spingerla a cambiare idea, e quindi non fidarsi poi così tanto, della proposta avanzatale da Roberto e avvallata da Marina Giordano.

Samuel, successivamente, sarà deciso a non tradire un'ulteriore volta la fidanzata Speranza, quindi proverà a dribblare le avance che giungeranno copiose dal fronte Micaela, nel frattempo di tutt'altro avviso sarà Nunzio, il quale si renderà disponibile a vagliare tutte le opportunità d'incontro e conoscenza che gli si presenteranno.

Mariella Altieri, poco dopo, riuscirà a convincere Bice a divorziare civilmente dal marito Sergio Massaro, ma Guido non gradirà l'atteggiamento cinico che Cerruti avrà col figlio Gerry.

Le trame di Un posto al sole, riguardanti le puntate del 4 e 5 ottobre, anticipano che Ida non riuscirà a fidarsi del tutto dei coniugi Ferri così, complici le parole di Martinelli, proverà a fuggire nuovamente portando con sé Tommaso.

Marina, quindi, proverà a far cambiare idea a Kovalenko su un ricordo molto doloroso per lei, nel frattempo Nunzio deciderà di scusarsi con Rossella per l'atteggiamento avuto dopo la scoperta delle prossime nozze tra la ragazza con Riccardo Crovi.

Il malessere provato da Guido in merito al modo nel quale Bice tratterà suo figlio Gerry susciterà nell'uomo dei ricordi traumatici legati alla sua infanzia, atteggiamento di Del Bue che non sarà affatto compreso da Mariella.