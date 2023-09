I personaggi di Un posto al sole si apprestano a vivere un'altra settimana intensa. Nello specifico, dal 18 al 22 settembre accadrà un rapimento, destinato a stravolgere la vita di Marina, Roberto e Lara. Proprio quest'ultima sarà l'artefice della scomparsa del piccolo Tommaso, in quanto non sopporterà di perdere l'amato Ferri. Anziché chiamare la polizia, l'imprenditore preferirà cimentarsi da solo nella ricerca del bambino.

Grossi guai in arrivo anche per Damiano. Tutto avrà inizio quando Viola, non accettando il coinvolgimento del poliziotto con la camorra, lo tratterà in maniera fredda, mettendo a rischio la sua posizione.

Frattanto, la sofferenza di Giulia Poggi non avrà fine, visto che la stato di salute di Bricca peggiorerà sempre di più e Luca prenderà una durissima decisione per tenere la donna lontana da ulteriori sofferenze. Giulia, inoltre, dovrà anche decidere cosa fare con la Terrazza e un'idea sembrerà venirle in mente grazie all'aiuto di Niko.

Anticipazioni Un posto al sole, dal 18 al 22/9: Roberto sulle tracce di Lara e Tommaso

Dopo un lungo periodo di crisi, Marina e Roberto si ritroveranno ad essere più uniti che mai, al punto che decideranno di adottare Tommy e crescerlo insieme. E mentre Ferri dovrà ancora affrontare Lara, quest'ultima sarà impegnata a scovare nuovi piani da mettere in atto, con la speranza di riuscire a limitare i danni che lei stessa ha causato.

Purtroppo, per Martinelli, la situazione sfuggirà di mano quando farà una follia.

Tommaso sparirà dalla sua culla per mano di Lara, la quale non ne vorrà sapere di rinunciare a Roberto. Quest'ultimo si immetterà sulle tracce del bambino, ma senza coinvolgere la polizia.

Micaela intrigata da Costabile, Otello preoccupato

Micaela, nel tentativo di spingere la sorella gemella a staccare dai libri e a dare una chance a Costabile, finirà per mostrare lei stessa interesse verso il ragazzo.

Alla fine Micaela riuscirà ad ottenere una serata fuori con Manuela.

Otello sarà preoccupato per le sorti di quella che definisce la sua 'bambina'. Alberto Palladini non smetterà di fare la corte spietata a Diana. L'avvocato penserà di sortire un fascino irresistibile agli occhi dell'architetta, ma in realtà lei sarà interessata ad un altro uomo.

Bice si vendica dei tradimenti del marito

La gelosia di Guido divamperà in un sanguigno confronto con Sergio Massaro. Intanto Mariella e suo marito decideranno di troncare il più possibile i rapporti con Sergio e Bice, ma finiranno per essere trascinati dentro l'ennesima sceneggiata.

Quando Bice sarà informata dei tradimenti del marito, vorrà vendicarsene e trascinerà Mariella nei suoi piani. In questo modo, però, la situazione coniugale della vigilessa prenderà una piega inaspettata.

Spoiler Un posto al sole, Viola tratta freddamente Damiano

Le condizioni di salute di Bricca continueranno a peggiorare sempre di più. Vedendo Giulia soffrire così tanto, Luca non potrà che prendere una particolare e sofferta decisione per non imporre la sua malattia alla donna.

Ad un tratto i due avranno un confronto.

Nel frattempo Niko aiuterà Giulia a trovare un metodo per sfruttare la Terrazza e guadagnare un po' di soldi extra: di cosa si tratterà?

Spazio anche a Viola Bruni nelle nuove puntate di Un posto al sole. La donna inizierà a pensare che Damiano si sia lasciato corrompere dai camorristi, perciò inizierà a trattarlo con assoluta freddezza. Tuttavia, il comportamento di Viola rischierà di mettere il poliziotto Renda in una pericolosissima posizione. Non volendo digerire il fatto che il suo amato sia un poliziotto corrotto, la donna finirà per fare una sorprendente scoperta.