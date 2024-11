L'oroscopo del weekend 16-17 novembre annuncia come al primo posto nella classifica figuri il segno dell'Acquario, male il Sagittario che si posiziona all'ultimo gradino.

Approfondiamo segno per segno.

Classifica e oroscopo 16-17/11: segni flop e top

Sagittario: 12°. In questo fine settimana, la vostra pazienza potrebbe essere messa a dura prova: piccoli imprevisti e situazioni fuori programma rischieranno di farvi perdere la calma. Sentirete facilmente una crescente irritazione e alcune cose potrebbero destabilizzarvi più del solito. Tuttavia, è essenziale cercare di non chiudervi in voi stessi e di non lasciare che i pensieri negativi prendano il sopravvento.

Avrete bisogno di riflettere, ma senza farvi trascinare in un vortice di preoccupazioni. A volte un consiglio esterno è proprio ciò che serve: non abbiate timore di chiedere un parere a chi vi conosce bene e può offrirvi quel piccolo incoraggiamento per affrontare tutto con più serenità.

Scorpione: 11°. Le questioni finanziarie potrebbero preoccuparvi, ma anziché fissarvi su quanto sia perfetto o meno il vostro bilancio cercate di capire come ottimizzare le risorse a disposizione. Pensate in modo pratico, trovate soluzioni per migliorare le cose e non abbiate paura di chiedere opinioni ai vostri cari: a volte una prospettiva esterna aiuta a trovare l’ispirazione giusta. A partire da sabato pomeriggio, una ventata di fortuna vi darà una mano: sentirete una ritrovata fiducia in voi stessi e la vostra capacità di persuasione sarà in evidenza.

Approfittatene per affrontare discorsi che vi stanno a cuore.

Toro: 10°. Vi attende un fine settimana non proprio 'da favola'. Qualche imprevisto sarà da mettere in conto, ma bene o male saprete venirne a capo. 'Volere è potere', pronunciate queste parole ogni volta che qualcosa va storto. Ogni singolo minuto conta, perciò se lo passate a disperarvi, non ne caverete niente di buono.

Al contrario, se vi darete da fare, magari spronandovi a cercare il lato positivo delle cose, allora diverrete sempre più forti. Sabato da trascorrere in compagnia di amici, ma non fate le ore piccole altrimenti domenica farete i conti con una forma fisica scadente.

Capricorno: 9°. Tutte a voi capitano. Avete come la sensazione di vivere all'interno di una serie tv horror, in cui niente va mai a buon fine.

In realtà siete solamente affetti da 'pessimismo acuto'. Dovreste sfruttare queste 48 ore per staccare la spina dal solito tran tran e godervi i vostri momenti di relax. Forse avete difficoltà a starvene fermi senza fare nulla, perché vi annoiate. Dovreste imparare ad abbracciare questa sensazione, anziché a rifugiarla. Domenica mattina scegliete di uscire e passate del tempo di qualità con chi vi ama.

Ariete: 8°. L'Oroscopo della fortuna si presenta nella media. Avrete un sabato discreto, ma una domenica con punte di nervosismo. Potreste finire per scontrarvi con un familiare o il vostro partner. Cercate di non fare sempre il 'bastian contrario' di turno. In questo periodo della vostra vita vi ritrovate ad un bivio e non sapete che percorso intraprendere.

Rifletteteci prima di fare una mossa, perché poi sarà difficile tornare indietro. Difficile, non impossibile. Attenzione agli imprevisti che possono celarsi tra le mura domestiche. Voglia di pizza e serie tv.

Gemelli: 7°. Non vi sentite compresi da chi vi sta accanto. Vorreste tornare indietro, a qualche anno fa, per rivedere chi non c'è più o per cambiare la rotta degli eventi. Ma se è vero che, in aritmetica, in un'addizione cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, allora tornare indietro non dovrebbe modificare il naturale processo della vita. In queste 48 ore non dovreste starvene per conto vostro. Una persona vi vuole molto bene e si preoccupa per la vostra salute. Trascorrete del tempo di qualità con chi vi apprezza e vi stima.

Avete l'autostima sotto ai tacchi, riprendetevi.

Leone: 6°. Il coraggio non vi manca, non a caso il vostro è un segno forte e invincibile. Aspettatevi un weekend chiarificatore e pieno di amore. Troverete tempo per voi stessi, magari concedendovi una coccola personale. Avrete modo di recuperare terreno perso, di dormire di più e di stare con i vostri affetti. Dedicatevi alle vostre passioni, soprattutto se le avete trascurate a causa di certe difficoltà lavorative o finanziarie.

Vergine: 5°. Questo fine settimana vi troverete nella posizione di aiutare chi ha bisogno e la vostra gentilezza sarà evidente a tutti. Sarete di supporto ai colleghi o a chiunque necessiti di una mano in ambito lavorativo, dimostrando il vostro senso di responsabilità e la vostra predisposizione a collaborare.

Tuttavia è essenziale che nella vostra generosità non dimentichiate i vostri impegni personali. L'equilibrio tra aiutare gli altri e completare i vostri compiti sarà fondamentale per evitare di accumulare arretrati e sentirvi poi sovraccaricati. Prendetevi del tempo per organizzare le vostre priorità: questo vi permetterà di essere d'aiuto senza compromettere il vostro lavoro.

Cancro: 4°. Questa settimana sarà per voi un momento di serenità e relax. Vi sentirete più leggeri e riuscirete a mettere da parte i pensieri legati alla sfera lavorativa, concentrandovi su attività che vi portano gioia e soddisfazione. Dedicatevi senza riserve ai vostri hobby, riscoprendo il piacere di fare ciò che amate.

Potrebbe essere un buon momento per leggere quel libro che aspettavate da tempo, cimentarvi in un progetto creativo o trascorrere del tempo all'aperto. La calma che proverete contribuirà a ricaricarvi, permettendovi di affrontare la prossima settimana con più energia e positività. Il tempo libero sarà per voi un toccasana, permettendovi di tornare a concentrarvi su voi stessi.

Bilancia: 3°. Sentirete il bisogno di cambiare ambiente e di vivere nuove esperienze. Uscire di casa, organizzare una gita o un piccolo viaggio con amici o con il partner sarà un’ottima occasione per distrarvi e ampliare i vostri orizzonti. Questo momento di svago vi darà una nuova prospettiva su molte cose e vi permetterà di apprezzare il valore del tempo condiviso con le persone a voi care.

Se avete la possibilità di esplorare un luogo che non conoscete o di fare un’attività che non avete mai provato, cogliete l'occasione. Le esperienze nuove vi arricchiranno e vi daranno l’energia per affrontare al meglio i giorni a venire.

Pesci: 2°. Dopo un periodo di stress e nervosismo, potrete finalmente rilassarvi e godervi un fine settimana sereno. La tensione accumulata nelle giornate precedenti si dissolverà, lasciando spazio a momenti di tranquillità che potrete trascorrere con la vostra anima gemella o in compagnia degli amici più cari. Approfittate di questo tempo per rafforzare i legami affettivi, dedicando attenzione a chi vi è vicino. Anche solo condividere una chiacchierata o un'attività piacevole potrà farvi sentire apprezzati e compresi.

Questo weekend sarà per voi un momento rigenerante che vi permetterà di ricaricarvi e di guardare avanti con più ottimismo.

Acquario: 1°. Il fine settimana sarà per voi un momento di grande positività, in particolare sul fronte sentimentale. Dopo giorni intensi, ritroverete il buonumore e la possibilità di passare del tempo di qualità con la vostra dolce metà. Questo tempo insieme sarà prezioso per rafforzare il legame che vi unisce e condividere momenti di leggerezza e divertimento. Che sia una cena romantica, un'uscita spensierata o una semplice serata a due, avrete modo di consolidare la vostra intesa e di riscoprire il piacere di stare insieme.