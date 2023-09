Continua la programmazione di Un posto al sole la soap opera partenopea di grande successo in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50 e su RaiPlay, anche in replica.

La situazione fra Roberto e Lara si è complicata dopo che Ida ha preso con sé il piccolo Tommy, sparendo nel nulla. Nei prossimi episodi, Roberto farà una proposta a Ida che la metterà con le spalle al muro, ma la situazione potrebbe evolvere in maniera totalmente inaspettata, con un possibile triangolo amoroso tra Ferri, Marina e Ida

Un posto al sole anticipazioni settimanali: Roberto trova Tommy e denuncia Lara

Le nuove anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 settembre raccontano che Ferri continuerà le ricerche per ritrovare Tommaso, aiutato da Marina, che è tornata al suo fianco.

Ferri si convincerà s denunciare Lara che, per salvare il salvabile, ha provato a passare dalla parte del nemico, fornendo una possibile pista per trovare Ida.

Roberto però cambierà idea e, dopo aver finalmente riabbracciato il piccolo Tommy, denuncerà Lara dietro suggerimento di Marina. Martinelli è davvero sconfitta per sempre o si inventerà ancora qualcosa per farla franca?

Nel frattempo Ferri deve vedersela con Ida, che è a tutti gli effetti la madre di Tommaso. Roberto avrà un'idea per guadagnare tempo e le farà una proposta che la metterà con le spalle al muro.

Spoiler Upas: Ida incastrata da Ferri

E così, nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda questa settimana, Roberto si farà venire un'idea per costringere Ida a non partire per sempre con Tommaso, che a tutti gli effetti è suo figlio.

Dal canto suo, anche Ida rischia di essere denunciata alla polizia, in quanto ha venduto suo figlio. Sa che tutto dipende da Ferri, che ha le loro vite tra le mani.

Roberto, deciso a tenere con sé Tommy e crescerlo con Marina, metterà così sotto scacco Ida.

Ida nuova rivale in amore di Marina?

Ferri ha un debole per le donne e anche in questi mesi ha ceduto alle lusinghe di Lara nonostante fosse sposato con Marina.

Ida potrebbe fare la stessa cosa, avendo visto con i suoi occhi che Ferri è facilmente manipolabile sotto questo punto di vista.

Non si esclude quindi che Ida, qualora resti a Napoli dopo la misteriosa proposta di Roberto, decida di sedurlo per farlo passare dalla sua parte, diventandone l'amante. Per Marina l'ennesimo tradimento sarebbe imperdonabile. In Upas i triangoli amorosi non sono certo insoliti e quello che potrebbe accadere tra Roberto, Marina e Ida sta stuzzicando le ipotesi e le fantasie dei fan di Un posto al sole in onda su Rai 3.