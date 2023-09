La Promessa prosegue la propria messa in onda su Canale 5 e le anticipazioni provenienti dalle puntate in onda in Spagna annunciano un grande colpo di scena.

Jana non smetterà di cercare la verità su sua madre e si metterà in contatto con Ramona, la migliore amica di Dolores. La cameriera riuscirà a trovare la donna che si è presa cura di lei quando era bambina e da lei apprenderà una verità sconvolgente. "Tua madre è viva", confiderà Ramona e Jana che stenterà a credere alle parole della donna. A salvare e a nascondere Dolores potrebbe essere stato Romulo.

Anticipazioni La Promessa: Jana cercherà Ramona per chiederle di sua madre

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nonostante la morte del barone e la malattia di Eugenia, Jana non si arrenderà. La cameriera del palazzo sarà sempre più decisa a scoprire cosa è accaduto a sua madre e chi è il responsabile della sua morte. Jana si renderà conto che l'unica persona in grado di aiutarla è Ramona, la migliore amica di Dolores che si è presa cura di lei quando era piccola. Grazie a lei, Jana è cresciuta ed è stata poi lasciata ad un medico che le ha insegnato tutto quello che sa adesso. Per la ragazza non sarà facile rintracciare la donna e quando riuscirà a ritrovarla emergerà che Ramona è molto malata.

Jana curerà la migliore amica di sua madre, certa che potrà aiutarla a svelare il mistero che quindici anni prima le ha cambiato la vita.

Spoiler puntate future: Jana sconvolta dalle parole di Ramona

Le puntate future de La Promessa vedranno al centro dei riflettori l'arrivo di Ramona, un personaggio chiave per la storia di Jana.

La donna sarà curata dalla cameriera ma per molto tempo non proferirà parola.

Un giorno, però, Ramona sembrerà più nervosa del solito e deciderà di rivelare a Jana una verità importantissima su Dolores. "Tua madre è viva", le dirà, sconvolgendo tutte le convinzioni della giovane protagonista. Ramona proseguirà spiegando di aver visto Dolores poco dopo la sua presunta morte.

"Non ero confusa, se chiudo gli occhi la rivedo ancora come se fosse stato ieri".

Jana temerà che si tratti di un'allucinazione, ma mettendo insieme i pezzi non sarà assurdo credere che Dolores sia viva.

Romulo potrebbe aver messo in salvo Dolores portandola lontano dal palazzo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Ramona avrà un ruolo molto importante per le ricerche di Jana.

La donna affermerà di aver visto sua madre pochi quando tutti la credevano morta. Se in un primo momento si penserà che Ramona non sia lucida, la possibilità che Dolores sia viva si farà sempre più reale. Quando Jana aveva chiesto a Romulo della ex cameriera del palazzo, il maggiordomo ha risposto che era scomparsa.

L'uomo aveva però aggiunto di sperare che lei e i suoi figli fossero vivi da qualche parte. Non si esclude che sia stato proprio Romulo a salvare la vita di Dolores e portarla in un luogo sconosciuto per tenerla lontana dalla minaccia degli uomini che volevano ucciderla.