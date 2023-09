La puntata di Domenica In trasmessa oggi 24 settembre, ha dedicato ampio spazio alle vicende dell'eredità di Gina Lollobrigida, con un talk show in studio guidato dalla conduttrice Mara Venier.

Una questione decisamente molto intricata e complessa che, tuttavia, ha fatto storcere il naso agli spettatori social della trasmissione di Rai 1.

In tanti, infatti, hanno accusato la padrona di casa di Domenica In di copiare e imitare le trasmissioni condotte fino a qualche anno fa da Barbara d'Urso su Canale 5.

Scoppia il caos su Domenica In: Mara Venier travolta da numerose critiche social

Nel dettaglio, il secondo appuntamento di questa stagione con Domenica In è stato incentrato in primis sulle vicende legate alla controversa eredità di Gina Lollobrigida, con l'intervista esclusiva in studio ad Andrea Piazzolla, tra i protagonisti indiscussi di questa vicenda.

Sta di fatto che il trattamento riservato a questo argomento nella prima parte del pomeriggio domenicale di Rai 1 ha suscitato un po' di critiche e polemiche tra i fan social.

In tanti, infatti, non hanno gradito il modo in cui Mara Venier e i suoi autori hanno deciso di aprire questo nuovo pomeriggio domenicale, sostenendo che la trasmissione punterebbe ad imitare i talk show che in passato venivano condotti da Barbara D'Urso.

'La copia dei programmi di Barbara d'Urso', si accende la polemica social su Domenica In

"Morena Funari e Alessandra Mussolini a discutere dell'eredità di Gina Lollobrigida in diretta su Rai 1. Sembra una puntata di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso", ha scritto un commentatore del programma domenicale.

"Questo talk sull'eredità della compianta Gina è palesemente una copia dei programmi della d'Urso", ha sentenziato ancora un altro utente sui social.

"Ma quindi il salotto di zia Mara è diventata la succursale di Domenica Live? Che tristezza", scrive ancora un altro spettatore social durante la messa in onda di Domenica In.

"Mi sembra di vedere uno speciale Pomeriggio 5 però su Rai 1 e con Mara Venier", ha commentato ancora qualcun altro sui social.

Riparte la sfida tra Domenica In e Amici 23: Mara Venier sfida Maria De Filippi

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel per Domenica In con questa lunga parentesi dedicata al caso Gina Lollobrigida, da questa settimana ripartirà lo scontro diretto con Amici di Maria De Filippi.

Il talent show di Canale 5 è tornato regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio, dalle 14 alle 16:30 e si ritroverà così a mettere i "bastoni tra le ruote" al talk show pomeridiano di Rai 1 che con la prima puntata ha registrato una media di circa 1,8 milioni di spettatori.