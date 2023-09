Tante le novità che attendono i telespettatori della soap opera La Promessa. Le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Canale 5 alle 16:10 raccontano che Jana continuerà a indagare sul suo passato e anche su suo fratello. A lei si unirà Pia e insieme riusciranno a identificare il padre biologico di Curro.

Intanto, Pia non smetterà di avere dolori lancinanti al ventre, causati da una somministrazione di cicuta per un lungo periodo. Se i sospetti in un primo momento ricadranno su Petra, ben presto si saprà che il vero responsabile è qualcuno di insospettabile.

La Promessa anticipazioni: il piano per far impazzire Cruz

Nelle nuove puntate della soap La Promessa Blanca verrà a sapere che Manuel ama Jana, nonostante sia sposato con Jimena. La scoperta la turberà ma, almeno per il momento, preferirà non condividere con nessuno questo segreto.

A proposito di segreti, verrà alla luce la storia d'amore e l'alleanza tra Lorenzo ed Elisa, che macchinano da tempo un piano per tenersi i soldi del barone di Linaja.

Il fatto che Cruz abbia cercato di assassinare la baronessa sarà un punto a favore del cognato, che potrà tenerla in pugno.

E infatti, ecco che Lorenzo ed Elisa, stando attenti a non farsi scoprire, macchineranno un piano per far impazzire Cruz. Intanto, il calvario di Pia non avrà fine.

Chi sta avvelenando Pia e cosa c'entra Petra?

Continuando con le anticipazioni delle prossime puntate La Promessa, Teresa confesserà a Jana che sospetta che Petra stia avvelenando Pia per qualche oscuro motivo.

In realtà, si verrà a sapere che il vero responsabile è qualcuno di insospettabile molto vicino alla governante, deciso a porre fine alla sua vita e a quella del bambino che porta in grembo.

Ma i segreti e misteri non sono finiti qui.

Jana e Pia scoprono chi è il vero padre di Curro

Nei nuovi episodi La Promessa Pia aiuterà Jana con le ricerche sul suo passato e, in particolare, sulla morte di Dolores. A tal proposito, la governante verrà a sapere che Simona nasconde qualcosa di molto importante sulla mamma di Jana.

La cuoca non proferirà parola ma quando Lope si avvicinerà a Candela le racconterà tutto quello che sa sul passato di Simona e che c'entra anche con la mamma di Jana.

Pia e Jana, invece, identificheranno il padre biologico di Curro, restando senza fiato. Entrambe non pronunceranno nemmeno il nome, talmente sarà inquietante l'amara realtà.

Chi è dunque il papà di Curro, se non si tratta di Lorenzo? E come reagirà Curro quando verrà a sapere che suo padre non è chi ha sempre creduto? Tanti ancora i misteri e i segreti che animeranno le prossime trame della soap.