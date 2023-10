Maria De Filippi sbotta in studio ad Amici 2023 contro Garrison. Nel corso della seconda puntata del pomeridiano di questa edizione del talent show, la padrona di casa non ha fatto sconti all'ex insegnante della scuola, bacchettandolo dopo alcuni suoi commenti poco carini. Garrison ha criticato duramente uno dei giovani allievi di questa edizione, scatenando la "furia" della conduttrice che è subito intervenuta per bacchettare il giudice della gara di ballo di questa settimana.

Maria De Filippi bacchetta Garrison ad Amici 2023

Nel dettaglio, durante il secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici 23 c'è stato spazio per una nuova sfida di ballo che ha visto protagonista anche Garrison, invitato in studio come giudice di questa settimana.

Nel momento in cui è stato chiamato a dare il suo giudizio sullo sfidante Simone, si è lasciato andare ad un commenti decisamente poco carino nei confronti dell'allievo, tale da far sbottare la conduttrice del talent show.

Maria non si è trattenuta e ha risposto per le rime all'ex professore della scuola, prendendo le difese del giovane ballerino.

"Simona abbiamo due cose in comune: l'altezza e sei brutto come me", ha detto Garrison nello studio di Amici 2023 spiazzando non solo la conduttrice e il ballerino, ma anche il pubblico del talent show che ha subito rumoreggiato.

'Ma come ti permetti', Maria De Filippi sbotta ad Amici 2023 e difende Simone

"Ma non dire ca...te Simone lascialo perdere", ha subito esclamato Maria De Filippi che senza farsi tanti problemi è intervenuta in maniera diretta per spezzare una lancia a favore del ballerino Simone.

"Ma è tanto carino. Sarai brutto tu, ma come ti permetti", ha proseguito ancora la padrona di casa del talent show che ha così zittito l'ex insegnante di ballo della scuola dopo la sua gaffe gratuita verso il giovane Simone, visibilmente imbarazzato dal siparietto.

Intanto, dal punto di vista auditel questa nuova edizione del pomeridiano di Amici 23 ha debuttato nel migliore dei modi, registrando ottimi consensi in daytime.

Ottimi ascolti su Canale 5 per la nuova edizione di Amici 2023: Maria De Filippi inarrestabile

La prima puntata è stata vista da una platea di oltre tre milioni di spettatori, pari ad uno share che ha superato la soglia del 25% di share e picchi del 30% durante la messa in onda.

Ottimi ascolti anche per il daytime del programma che, dallo scorso lunedì, è tornato in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5 al termine di Uomini e donne.

La prima settimana ha registrato un ascolto netto di oltre 1.8 milioni di spettatori fissi, con uno share del 21%.