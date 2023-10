Sabato 30 settembre gli autori del Grande Fratello hanno organizzato la festa a tema "Disco party" per i concorrenti. Tuttavia la produzione ha riferito che qualcuno sarebbe rimasto fuori: gli stessi concorrenti hanno dovuto indicare su un foglietto i "non meritevoli".

All'apertura dei bigliettini, Beatrice Luzzi e Fiordaliso hanno appreso di essere state escluse dai loro compagni.

Il comunicato della produzione

In occasione della precedente puntata del GF, i concorrenti sono stati nuovamente divisi tra abitanti della casa e abitanti del tugurio.

Durante la festa a tema del sabato sera, gli autori hanno fatto recapitare un comunicato ai concorrenti del tugurio: "Pensavate di andare tutti allo scatenato Disco Party che si terrà questa sera nella Casa? Purtroppo non c’è posto per tutti. Il Grande Fratello ha deciso che sarete voi stesso a indicare chi non merita di andare alla festa".

Dunque, i concorrenti si sono ritrovati a scrivere su un fogliettino chi, secondo loro, sarebbe dovuto restare in tugurio. Al momento della conta dei bigliettini, Beatrice e Fiordaliso hanno appreso di non poter partecipare alla festa: la prima perché è stata la più votata, mentre la seconda perché ha ricevuto il voto di Marco. Il comunicato, infatti, riportava che bastasse ricevere almeno un voto per non poter partecipare alla festa.

Alex non partecipa alla festa

Tra i concorrenti esclusi dalla festa del sabato c'è stato anche Alex Schwazer. I concorrenti del tugurio nel mezzo della riunione hanno deciso di non mandare Alex nella parte principale della casa di Cinecittà, poiché lui è già andato per via degli allenamenti. Dunque, alcuni di loro hanno ritenuto che meritasse di rimanere in tugurio.

Mentre tutti gli inquilini della casa più spiata d'Italia ballavano e festeggiavano il "Disco Party", tre di loro sono stati costretti a rimanere in disparte.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente l'esclusione di Beatrice e Fiordaliso non è passata inosservata ai telespettatori del reality show. Sul social X, moltissimi utenti hanno espresso delle critiche nei confronti dei concorrenti del tugurio.

Secondo alcuni di loro, Beatrice meritava di andare a festeggiare poiché nel pomeriggio ha avuto un crollo emotivo ripensando ai suoi figli, quindi svagarsi qualche ora le avrebbe fatto bene. Altri utenti invece hanno spezzato una lancia a favore di Fiordaliso e si sono augurati che al televoto di questa settimana possa essere eliminato proprio Marco.

Infine c'è chi ha detto di non comprendere l'accanimento nei confronti dei concorrenti "over" della casa.