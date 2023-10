All'inizio della seconda puntata di Amici, Maria De Filippi ha spiegato perché Dustin non era in studio. Nel dare il via alle gare di canto e ballo della giornata, la padrona di casa del talent-show ha fatto sapere che il danzatore del team Celentano era assente per un piccolo infortunio nel quale è incappato durante le prove. Una caviglia gonfia ha costretto il titolare della scuola a recarsi in una clinica per degli accertamenti: ancora incerto l'esito della visita medica.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Tra le anticipazioni del 2° speciale della nuova edizione di Amici, spicca quella sull'assenza in studio di uno dei ballerini della squadra capitanata da Alessandra Celentano.

Ad una settimana dall'inizio dell'anno scolastico, Dustin si è fatto male e ha dovuto rinunciare ad esibirsi davanti a Garrison ed Irma Di Paola, i giudici della gara di danza.

Prima di dare il via alla competizione tra i 20 titolari della classe, Maria De Filippi ha spiegato al pubblico perché c'era un banco vuoto.

"Dustin non c'è perché ha una caviglia gonfia e proprio ora è in clinica per una visita", ha fatto sapere la presentatrice del talent-show prima di chiedere conferma alla maestra di classico.

L'australiano, amico di Isobel Kinnear, è considerato dai fan uno dei migliori elementi della categoria ballo di quest'anno, quindi tutti sperano possa recuperare da questo infortunio.

Il compito di Gaia ad Amici

La seconda puntata del 23esima edizione di Amici, dunque, è cominciata senza uno degli allievi più apprezzati dal pubblico ma con un verdetto a sorpresa.

La maestra Celentano, infatti, ha esaminato Gaia sulla coreografia che le ha assegnato durante la settimana, un balletto sensuale che doveva aiutarla a sbloccarsi e ad entrare in maggiore confidenza con il proprio corpo.

Maria De Filippi ha indagato sulla scelta di Alessandra della professionista che doveva dimostrare l'esibizione, Francesca Tocca.

Per circa una decina di minuti, infatti, in studio si è discusso sul perché la professoressa abbia optato per la moglie di Raimondo Todaro e non per una danzatrice più simile all'allieva fisicamente, magari Giulia Stabile.

La titolare della classe, comunque, ha convinto la docente ottenendo una sufficienza e i complimenti per come ha reagito al compito.

I verdetti delle gare di Amici

Le anticipazioni dello speciale di Amici che è tutt'ora in onda su Canale 5, fanno sapere che le gare del giorno saranno vinte da due allievi nel canto e due nel ballo: Matthew e Lil Jolie, Sofia e Chiara.

A valutare le prime esibizioni sul palco del pomeridiano dei 20 titolari della scuola, sono stati Irama e il "duo" composto da Garrison e Irma Di Paola.

Atteso anche il ritorno di Angelina Mango, la seconda classificata della scorsa edizione, che ha scelto proprio il talent-show di Maria De Filippi per presentare la sua nuova canzone dal titolo "Che t'o dico a fa".