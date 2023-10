Sono trascorse poche settimane da quando Maurizio Laudinico ha fatto la sua prima apparizione a Uomini e donne, eppure il nuovo cavaliere è già diventato un protagonista assoluto del dating show. La frequentazione in corso con Gemma gli sta permettendo di stare al centro dell'attenzione in tutte le puntate, anche per molto tempo. Interpellato su quali caratteristiche debba avere la sua fidanzata ideale, il toscano ha risposto che la bellezza non è necessaria ma la comprensione e l'intelligenza sì.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Ad un mese dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, Maurizio ha già scalato le "gerarchie" del Trono Over. A favorire l'ingresso del cavaliere nel gruppo dei personaggi più discussi del dating-show è stata sicuramente Gemma: la dama ha subito puntato il 57enne chiedendogli il numero di telefono dopo una sola puntata.

Quella che è andata in onda su Canale 5 fino ad ora è una frequentazione piacevole tra due persone che sembrano piacersi soprattutto mentalmente: il bacio tra Galgani e Laudicino, infatti, è scattato solo dopo diversi appuntamenti e un paio di weekend insieme in giro per l'Italia (da Cagliari a Livorno).

Quando il magazine del programma l'ha interpellato su come dovrebbe essere la sua futura fidanzata, quindi la persona con cui potrebbe lasciare lo studio mano nella mano, il toscano ha dato una risposta spiazzante.

I rumor sulla permanenza a Uomini e donne

"Dev'essere intelligente, non bella. Alla bellezza ci si abitua, al resto no", ha fatto sapere il protagonista del Trono Over in un'intervista che il magazine di Uomini e donne ha pubblicato lo scorso 29 settembre.

Sempre in riferimento alle qualità che dovrebbe avere la sua futura compagna, Maurizio ha aggiunto: "Comprensiva perché io riesco a dare in un giorno quello che gli altri danno in un mese, ma magari poi sparisco per gli altri ventinove".

"Mi piacerebbe avere una corrispondenza di amorosi sensi, insomma avere accanto una persona che sente quello che sento io", ha proseguito Laudicino nella spiegazione di come dovrebbe essere la donna che gli starà affianco in futuro.

Queste parole potrebbero interessare molto a Gemma, presissima dal 57enne e pronta a tutto pur di conquistarlo nonostante la loro considerevole differenza d'età.

Anticipazioni sui nuovi appuntamenti con Uomini e donne

Gli spoiler delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate ma che ancora devono andare in onda su Canale 5, fanno sapere che la conoscenza tra Laudicino e Galgani procede abbastanza bene.

A frenare un po' l'entusiasmo della dama, è stata la richiesta dell'imprenditore di poter conoscere anche altre signore del parterre: la prima ad andare a cena con l'uomo, è stata Elena (tra i due non è successo nulla di considerevole).

Gemma ambisce a fare coppia con Maurizio e magari dire addio al programma insieme a lui: è questo il sogno che la torinese ha sempre avuto, ovvero quello di incontrare il principe azzurro e trascorrere con lui i prossimi anni.

Fino ad oggi (quindi alla sua tredicesima stagione consecutiva nel parterre di Uomini e donne), la 73enne non è riuscita a trovare il grande amore: gli unici cavalieri con i quali Gemma ha avuto una relazione seria, sono stati Ennio (con il quale aveva lasciato lo studio, con tanto di festa di fidanzamento), Giorgio Manetti e Marco Firpo.

Da qualche edizione a questa parte, però, la dama è incappata solo in delusioni e in frequentazioni senza lieto fine.

Dopo le uscite di scena di Ida, Armando, Riccardo ed Elio, il parterre potrebbe perdere un'altra "veterana" se Maurizio decidesse di iniziare una storia lontano dai riflettori.