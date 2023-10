In Terra Amara Züleyha perderà il terzo bambino, quello che avrebbe dovuto sancire la ritrovata unione con Demir. Sarà un incidente stradale a causarle un aborto e i medici non riusciranno a fare nulla per salvarlo, nonostante Züleyha venga sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Züleyha perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada

Züleyha scoprirà di aspettare un bambino da Demir e non potrà che esserne felice. Il loro matrimonio va bene e l'arrivo di un bambino non può che essere la ciliegina sulla torta. Per questo si appresterà ad andare dal ginecologo per scoprire l'andamento della sua gravidanza.

Durante il tragitto verso lo studio, però, una tanica di olio verrà rovesciata da qualcuno lungo la carreggiata.

Züleyha perderà il controllo dell'auto e finirà sopra un albero. A salvarle la vita sarà proprio Ümit, di passaggio in quella strada in quanto intenzionata ad andare a Villa Yaman per raccontare a Züleyha la sua storia d'amore con Demir.

Züleyha lotta tra la vita e la morte in ospedale

In un primo momento Ümit vorrebbe lasciarla morire, così avrebbe la strada libera, ma alla fine predominerà la promessa fatta da medico e la salverà con l'aiuto di alcuni uomini che passeranno di lì. Quando arriverà in ospedale Züleyha verrà subito sottoposta a intervento chirurgico, atto a salvare sia la sua vita sia quella del bambino.

Nel frattempo arriveranno in ospedale le persone a lei più care, da Sevda a Sermin fino ad arrivare a Demir.

Il bambino di Züleyha e Demir non si salva

Demir temerà di perdere la sua amata Züleyha, ma ci sarà Sevda a provare a tranquillizzarlo. Proprio in quel momento dalla sala operatoria uscirà il medico: l'operazione è riuscita, Züleyha sta bene e l'emorragia riportata in testa è stata bloccata, in questo modo non dovrebbero esserci gravi conseguenze al cervello.

Rimarrà qualche giorno in ospedale e avrà modo di riprendersi presto.

Per quanto riguarderà il bambino, invece, non ci saranno buone notizie: purtroppo non sono riusciti a salvarlo.

Züleyha scopre che ha perso il bambino

Demir sarà sotto shock e non saprà come dire a Züleyha che il loro bambino non si è salvato. Alla fine lo farà e la ragazza faticherà a sopportare un dolore così grande, però Demir proverà a farle forza: deve solamente pensare a se stessa e a riprendersi, anche per il bene di Adnan e Leyla.

Intanto Demir scoprirà che è stata proprio Ümit a salvare la vita alla moglie e non potrà fare altro che ringraziarla per ciò che ha fatto. Un momento abbastanza duro per la giovane, che vorrebbe solamente che Demir fosse al suo fianco. Anche se ha salvato Züleyha, la sua "battaglia" per riconquistarlo finirà così? Sicuramente no.