Domenica 29 ottobre andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata di Amici, quella che è stata registrata giovedì scorso. Tra le tante anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese, non c'è quella sull'esito della sfida di Holy Francisco: il cantante non si è esibito e Maria De Filippi non l'ha mai chiamato in causa nello speciale. Il confronto tra il titolare della classe e un talento esterno, dunque, è avvenuto a porte chiuse e i telespettatori lo vedranno in uno dei daytime della prossima settimana.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Le anticipazioni della sesta registrazione di Amici fanno sapere che Mida si è salvato e che Ezio ha la maglia sospesa dopo l'ennesimo ultimo posto nella gara di canto.

I fan del talent-show, però, non sanno come è andata a finire l'altra sfida che c'era in programma questa settimana, quella di Holy Francisco.

Chi ha partecipato alle riprese di giovedì 26 ottobre, infatti, ha raccontato che il cantante dai capelli rossi non è mai sceso sul palco e non ha partecipato a nessuna delle competizioni che si sono svolte davanti a giudici esterni.

Maria De Filippi, però, non ha fatto alcun accenno al ragazzo e al perché la sua sfida non fosse inclusa nella scaletta della sesta puntata.

Novità sui talenti di Amici

Sapendo con certezza che la sfida di Holy Francisco non è stata fatta davanti al pubblico (quindi nel corso della registrazione di giovedì scorso), è facile intuire che è stata registrata a porte chiuse.

Anche il sito "Super Guida TV" conferma che il cantante del team Pettinelli ha sostenuto il faccia a faccia con un aspirante allievo nello studio vuoto, quindi il verdetto che ha emesso il giudice esterno non si conosce.

Per scoprire se l'alunno della classe ha battuto il suo avversario riconfermandosi nel cast oppure se ha abbandonato la scuola a seguito di una sconfitta, si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

In uno dei daytime che andranno in onda la prossima settimana (solamente il 1° novembre il talent-show si fermerà per fare spazio a una soap), sarà mostrata la sfida di Holy e si scoprirà se è ancora un titolare oppure no.

Ci sono buone probabilità che questo importante confronto venga trasmesso già lunedì 30 ottobre, ma la sicurezza arriverà solo quando inizierà la puntata quel giorno.

I temi del nuovo appuntamento con Amici

Fatta eccezione per la sfida di Holy Francisco, nella scaletta della sesta puntata di Amici sono stati inseriti: compiti, gare, competizioni speciali e molto altro.

Giorgia ha giudicato le cover dei cantanti e il voto più alto l'ha dato a Mew: ultimo in classifica Ezio, che ha lasciato lo studio (è rientrato in casetta da solo) durante la registrazione perché Anna Pettinelli gli ha sospeso la maglia da titolare.

Per quanto riguarda il ballo, Marisol è risultata la migliore mentre Simone il peggiore; Dustin, invece, ha conquistato la giurata Maura Paparo con la coreografia che ha inventato per raccontarsi.

Quasi tutti i cantanti (tranne Holden che non ha ancora concluso la produzione) hanno eseguito i loro inediti davanti ai rappresentanti di alcune radio italiane: Radio Zeta ha deciso di trasmettere i pezzi di tutti a partire dal 29 ottobre.

Per quanto riguarda i compiti assegnati durante la settimana, la maestra Celentano ha bocciato sia Chiara (insufficiente nonostante l'impegno) che Nicholas: del ballerino del team Todaro, inoltre, Alessandra ha detto che sarebbe una vera e propria "sciagura".