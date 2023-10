A poco più di un mese dall'inizio della 23^ edizione, la classe di Amici ha subito i primi cambiamenti. Dopo l'eliminazione di Spacehippiez, il cast ha perso anche un altro cantante: Anna Pettinelli ha eliminato Ezio Liberatore dopo essersi resa conto di non poter fare nulla per farlo emergere. Tutti e tre i professori di canto, inoltre, hanno messo gli occhi su un ragazzo che presto potrebbe diventare un titolare: lui si chiama Elia Faggella, in arte Ayle.

La scelta dell'insegnante di Amici

Se la classe di ballo di Amici 23 è rimasta intatta dalla prima puntata ad oggi, quella di canto ha già subito diverse variazioni.

Una settimana fa Samuspina ha preso il posto di Spacehippiez vincendo una sfida immediata, mentre circa 24 ore fa Anna ha sospeso la maglia di Ezio dopo averlo visto classificarsi di nuovo all'ultimo posto nella gara cover.

Il daytime che è andato in onda il 30 ottobre, dunque, ha aggiornato i telespettatori su quello che è successo nella scuola dopo lo speciale di domenica scorsa: il cantante Liberatore è rientrato da solo in casetta e ha contestato la decisione della sua tutor di metterlo in stand-by.

"Io non mi faccio trattare a pesci in faccia. Se non le piaccio più, mi mandasse a casa", ha detto il giovane tra sé e sé nell'attesa che anche gli altri tornassero dalla registrazione.

Il casting che preoccupa Holy ad Amici

Prima di scoprire la decisione di Anna su Ezio, a tutti i titolari è stato mostrato il provino che i tre insegnanti di canto hanno fatto ad un ragazzo dopo la sesta puntata di Amici.

Elia Faggella, in parte Ayle, ha interpretato un inedito e una cover davanti alla commissione, il tutto mentre gli altri allievi lo osservavano attentamente dalla casetta.

Pettinelli ha fatto molte domande al giovane, come se fosse interessata sia al suo percorso artistico che alla sua vita, dopodiché lo ha salutato informandolo del fatto che due docenti su tre lo vorrebbero nella loro squadra (non sono stati fatti i nomi).

Holy Francisco è subito arrivato alla conclusione che la sua tutor lo metterà in sfida proprio contro quest'aspirante alunno: "Lui è fortissimo ed entra sicuro, magari lei ha trovato un mio degno sostituto".

Il futuro di Ayle nella scuola, però, al momento non è stato ancora svelato: nessuno dei prof ha chiesto l'ingresso del ragazzo tramite una sfida, una sostituzione o un'assegnazione diretta del banco.

Le motivazioni per l'addio ad Amici

Nell'attesa di scoprire se il futuro di Ayle sarà nella scuola di Amici, i telespettatori sono stati informati della decisione che Anna ha preso su Ezio dopo l'ultima registrazione.

La docente ha convocato tutta la classe in studio, ha chiamato il cantante al centro e gli ha detto: "La tua maglia è sospesa, ma oggi io devo passare al ritiro definitivo".

"Noi prof abbiamo una grande responsabilità e quel banco lo vorrebbero tanti fuori. Ti ho spronato tanto in questo periodo, ma non ho visto risultati", ha aggiunto Pettinelli.

"Non abbiamo tempo e tu non sfrutti il talento che hai, purtroppo ti devo chiedere di liberare il banco", ha concluso la maestra prima di chiedere a Rudy e a Lorella se avevano intenzione di prendere Ezio nel loro team (come previsto dal regolamento del talent-show).

Di fronte al "no" dei colleghi, Anna ha invitato il ragazzo a lasciare la scuola e lui l'ha fatto senza battere ciglio. L'ormai ex titolare, infatti, quindi è rientrato in casetta, ha fatto le valigie, ha salutato i compagni ed è andato via senza fare polemica.