Questo lunedì 30 ottobre è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici e nell' occasione Holy Francisco e Mida hanno avuto una discussione piuttosto accesa: il primo stava confidando di aver paura di essere sfidato da un cantante esterno, quando il compagno di classe lo ha interrotto. Tale atteggiamento non è stato gradito dall'allievo di Anna Pettinelli che quindi ha chiesto a Mida non rivolgergli più parola.

Il botta e risposta

Holy Francisco in casetta ha visualizzato la clip di un ragazzo di Livorno e al termine ha confidato ai suoi compagni di classe di essere preoccupato da un'eventuale sfida esterna, visto che due professori hanno fatto degli apprezzamenti sul ragazzo del video.

Mentre Holy Francisco era intento a spiegare le proprie preoccupazioni, Mida lo ha interrotto. A quel punto l'allievo di Anna Pettinelli ha accusato il compagno di classe di parlargli sempre sopra. Poi si è arrabbiato e fa affermato: "Succede il delirio. Me le tiri dalla bocca. Eh no, fra. Mamma mia… Basta, non siamo compatibili Mida. Per quieto vivere non parliamoci e non mi rompi".

Secondo Holy, si è trattata di una mancanza di rispetto visto che Mida ha già passato la propria sfida, quindi in quel momento doveva restare in silenzio senza interrompere. Quando lui gli ha risposto, Holy ha aggiunto: "Cresci".

In casetta Holy Francisco continua a confrontarsi con i compagni sul casting dell'aspirante allievo e… #Amici23 pic.twitter.com/kjypuif66S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2023

Gli animi erano piuttosto scossi anche per via di quanto accaduto poco prima: Anna Pettinelli aveva infatti eliminato Ezio, poiché non ha trovato alcun miglioramento nel cantante.

Ezio costretto ad abbandonare la scuola

Tra i protagonisti del daytime di questo lunedì, c'è stato appunto Ezio: l'allievo di Anna Pettinelli è stato costretto ad abbandonare Amici. La sua insegnante lo aveva messo in discussione poiché riteneva che non aveva fatto alcun progresso dall'ingresso nella scuola. Dopo essersi visto sospendere la maglia, il ragazzo si era sfogato con i suoi compagni di classe e aveva utilizzato un linguaggio piuttosto duro nei confronti di Anna: "Non mi faccio trattare a pesci in faccia".

Durante la puntata i telespettatori hanno potuto vedere che Ezio è stato chiamato dalla sua insegnante nello studio dove viene trasmesso il programma la domenica. A quel punto Pettinelli ha affermato: "Dalla sospensione devo passare al ritiro definitivo". L'insegnante ha precisato che i docenti hanno un ruolo importantissimo all'interno della scuola e che il banco conquistato dai ragazzi ha un grande valore.

Anna Pettinelli ha concluso di non aver visto progressi nel suo allievo, quindi per senso di responsabilità ha deciso di eliminarlo e dare la possibilità a un altro.