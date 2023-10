Sulla piattaforma Mediaset Infinity prosegue l'appuntamento con la soap opera turca My home my destiny. Negli episodi che il pubblico italiano vedrà dal 6 al 10 novembre 2023, l'umore di Mehdi Karaca cambierà quando vedrà per la prima volta il volto della figlia Mujgan, nata dalla passata relazione sentimentale con l’infermiera Benal.

Puntate My home my destiny fino al 10 novembre: Mehdi si trova ancora in carcere

Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle puntate in programmazione da lunedì 6 a venerdì 10 novembre dicono che Mehdi (İbrahim Çelikkol) riceverà una sorpresa inaspettata da Nuh (Fatih Koyunoğlu), Cemile (Elif Sönmez) e Benal (Incinur Sevimli), mentre si troverà ancora in carcere e sarà sofferente per la mancanza della famiglia: il meccanico vivrà un momento di gioia quando vedrà la bambina avuta dall’ex Benal.

Intanto Ali Riza (Hakan Salınmış), lo zio di Baris (Engin Öztürk) e Savas (Kaan Altay Köprülü), avrà diversi litigi con Sultan (Hülya Duyar) dopo essere arrivato in città.

Baris con la febbre alta, Zeynep va a trovare l’ex marito Mehdi in ospedale

Nermin (Senan Kara) convincerà la figlia adottiva Zeynep (Demet Özdemir) a recarsi a casa del suo datore di lavoro Baris, il quale si rifiuterà di prendere le medicine e di farsi visitare nonostante abbia la febbre molto alta.

In seguito Zeynep apprenderà dai medici che il cuore del suo ex marito Mehdi si è fermato, ma l'emergenza rientrerà e si riprenderà: dopo essere stato dimesso dall'ospedale, il meccanico verrà riportato in carcere e non la prenderà bene quando lo trasferiranno in un’altra cella.

Episodi dal 30 ottobre al 3 novembre: Benal in procinto di partorire

Negli episodi precedenti, in onda dal 30 ottobre al 3 novembre, Mehdi è deciso a farsi dare dei consigli dalla madre dopo aver rapito l'ex moglie Zeynep. Intanto l'avvocato Baris collabora con le forze dell'ordine proprio per rintracciare la sua assistita Zeynep.

Intanto Benal in procinto di partorire rimane a casa da sola, poiché Cemile si è dovuta recare in fretta in commissariato.

Emine (Naz Goktan) chiede aiuto a Baris, quando sua figlia Zeynep si chiude a piangere nella sua stanza.

Intanto il signor Bayram (Kazım Sinan Demirer) si presenta nell’ufficio di Zeynep ubriaco e in preda al delirio, rovinando la sorpresa organizzata dai colleghi per il compleanno di sua figlia.

Per concludere Cemile propone a Benal di sposare suo fratello Mehdi, dopo che quest'ultimo è finito in carcere.