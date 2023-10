La scuola di Amici ha riaperto da poco più di una settimana, ma sono già tanti gli spunti di discussione che allievi e professori hanno regalato al pubblico. Il daytime che è andato in onda il 2 ottobre, ad esempio, ha proposto la crisi che Ezio ha avuto dopo lo speciale di domenica ma anche le critiche che ha rivolto ai compagni di classe. Sarah, invece, ha sfogato con il pianto la delusione per l'ultimo posto nella gara di canto e la paura di andare in sfida con Alice.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

In un momento di crisi Ezio ha detto di voler andare via dalla scuola di Amici: è questo l'argomento portante della puntata che è andata in onda nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre.

Il daytime odierno del talent-show, dunque, è stato dedicato in gran parte al cantante che dopo una sola settimana di permanenza nella casetta si è detto pronto ad abbandonarla per due motivi: le critiche di Zerbi alle sue esibizioni e la convivenza forzata con 19 persone che non conosce.

Interpellato da Anna Pettinelli sul disagio che sta vivendo a pochi giorni dal suo ingresso, Liberatore ha fatto accenno alla falsità e alle cattiveria che regnerebbero nel gruppo: "Qui non ci sono amicizie vere, è una competizione".

Il giovane ha anche detto di trattenersi molto perché se fosse per lui litigherebbe con quasi tutti i titolari della classe.

Le reazioni dei protagonisti di Amici

La professoressa Pettinelli ha invitato il cantante a riflettere su quello che vuole fare e l'ha fatto con tono deciso: "O stai qua in una certa maniera o prendi la porta e torni a casa tua".

Ezio si è preso del tempo prima di comunicare la sua decisione, ma nel frattempo gli autori di Amici hanno pensato di informare il resto della classe su quello che il compagno ha detto sul loro conto.

Di fronte alle parole "falsità" e "cattiveria", Sofia e Kumo hanno reagito invitando Liberatore a prendere in considerazione l'ipotesi che il problema potrebbe essere lui, non loro.

Lil Jolie, invece, è stata più perentoria sostenendo che per lei è stata una vera e propria mancanza di rispetto quello che Ezio ha detto su quasi tutti i componenti della classe, fatta eccezione solo per Gaia.

Attesa per la scelta della docente di Amici

In casetta, dunque, i nervi sono già tesissimi ed è passata solo una settimana da quando è iniziata la nuova edizione di Amici.

Il daytime del 2 ottobre, però, è stato dedicato anche alle lacrime che Sarah ha versato al termine della puntata di domenica scorsa. Vedendosi ultima nella gara di canto e realizzando che potrebbe andare in sfida contro la brava Alice, la giovane titolare del team Cuccarini non ha trattenuto il pianto.

I compagni hanno consolato la ragazza invitandola a tirare fuori tutta la grinta che le serve per superare le sue paure e affrontare ogni prova che arriverà al cento per cento: stesso discorso ha fatto Lorella quando ha incontrato l'allieva in una sala della scuola.

Anna Pettinelli, però, non ha ancora deciso chi affronterà la prima sfida della stagione: Sarah e Mida sono i candidati, ma solamente uno di loro indosserà la maglia rossa e si confronterà con la cantautrice che ha colpito la prof con la sua bella voce.