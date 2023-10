Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 24 ottobre, Matilde scoprirà i problemi dei Colombo con l'azienda. Nel frattempo, Umberto complotterà contro Ezio Colombo mettendoli in difficoltà. Invece, Irene noterà una connessione tra Matteo e Maria, mentre crescerà l'infatuazione di Agata per Roberto. Dopodiché, Vittorio resisterà all'ingerenza di Marcello che sembrerà trovare una soluzione per i Tessuti Colombo. Infine, Maria proporrà alla madre di lavorare come sarta, tuttavia Concetta porrà delle condizioni.

Marcello trova una soluzione per l'azienda Colombo

Vittorio manterrà il suo atteggiamento di persistente resistenza all'ingerenza di Marcello nel suo lavoro. Tuttavia, il destino sembra preparare per lui un'inaspettata svolta poiché, nel corso del tempo, Barbieri svilupperà una visione rivoluzionaria per affrontare con successo le sfide che incombono sui Tessuti Colombo. Parallelamente, Maria si avventurerà nell'ardua impresa di convincere sua madre a considerare la possibilità di diventare la sarta del Paradiso delle Signore. Concetta, tuttavia, non sarà disposta ad accettare l'offerta senza stabilire alcune condizioni specifiche, e questo genererà un conflitto di desideri e aspettative. Per questo motivo, la giovane Puglisi si troverà a bilanciare le ambizioni della madre con le proprie aspirazioni.

Agata mette gli occhi su Roberto Landi ne il Paradiso

Intanto, Irene aguzzerà il suo sguardo per cogliere i sottili segnali delle relazioni intorno a lei. Infatti, la capo commessa dell'atelier noterà una strana e misteriosa energia tra Matteo e Maria, un legame che sembrerà crescere in intensità. Questa scoperta la porterà a esplorare il significato di questa connessione inaspettata e a riflettere sulle implicazioni che essa potrebbe avere dato che la giovane Puglisi è ancora fidanzata con Vito Lamantia.

Nel frattempo, Agata non riuscirà più a nascondere la sua profonda infatuazione per Roberto, rendendo l'amore segreto sempre più evidente agli occhi di chi la circonda.

Umberto mette i bastoni tra le ruote a Ezio e Gloria

Nell'oscurità, Matilde verrà a conoscenza delle difficoltà che affliggono l'azienda dei coniugi Colombo. Questa rivelazione la porterà a mettere in discussione il suo ruolo all'interno della famiglia e la costringerà a riflettere sulle scelte che dovrà fare.

Nel frattempo, Umberto, sempre in cerca di opportunità per ottenere il massimo vantaggio, metterà a punto un piano intricato per sabotare Ezio e Gloria e mettere loro i bastoni tra le ruote per rovinare la fabbrica dei tessuti Colombo a favore della ditta Palmieri.