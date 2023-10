Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Raşit Kaya (Şahin Vural) deluderà ancora una volta l’amata Fadik (Polen Emre), dopo averla abbandonata all’altare senza darle alcuna spiegazione. L’uomo quando si rifarà vivo convincerà la fidanzata a diventare sua moglie in segreto, ma la loro felicità avrà breve durata. Una donna spiazzerà Fadik, quando affermerà di essere ancora sposata con Rasit dicendogli: “Come puoi fare una cosa del genere! Mi hai spezzato il cuore".

Spoiler turchi, Terra amara: Rasit e Fadik si sposano in segreto al municipio

Fadik sprofonderà nella disperazione totale non appena il suo promesso sposo Rasit non si presenterà il giorno del loro matrimonio. Dalle anticipazioni turche si evince che nei prossimi episodi, quest’ultimo dopo essere riuscito a farsi perdonare dalla sua amata la convincerà a sposarlo al municipio in segreto. Non appena saranno marito e moglie, i novelli sposi annunceranno la novità alla tenuta Yaman.

Quando Gulten (Selin Genc) e Zuleyha (Hilal Altinbilek) esigeranno di sapere per quale motivo si è sposata senza dirlo a nessuno, Fadik sottolineerà alle amiche di aver preferito agire in questa maniera dopo tutto ciò che loro hanno fatto in precedenza per rendere speciale il suo matrimonio saltato all’improvviso.

Rasit viene cacciato dalla tenuta Yaman, Fadik disperata

A questo punto Fadik e Rasit si recheranno dal fotografo su richiesta di Sermin (Sibel Tascioglu), per ritirare uno scatto fatto il giorno in cui si sono fidanzati. Demir (Murat Ünalmış) e la moglie Zuleyha invece faranno allestire un banchetto nuziale alla tenuta Yaman per festeggiare l’unione di Rasit e Fadik: a sorpresa una donna con in braccio un bambino si scaglierà contro il novello sposo per averla abbandonata, sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno presenti.

L’inaspettata ospite inoltre sosterrà di essere la moglie di Rasit pur non essendosi sposati al municipio, facendo rimanere senza parole Fadik, la quale scapperà via con indosso il suo abito da sposa dopo essere stata sul punto di svenire e aver chiesto delle spiegazioni al suo amato: “La conosci? Chi è questa donna?”.

Demir invece su tutte le furie con Rasit, oltre a picchiarlo non ci penserà due volte a cacciarlo dalla sua villa. Per concludere Fadik si lascerà andare a un pianto disperato, e farà capire di non essere più disposta a dare un’altra possibilità al marito.