Al termine della sesta puntata di Amici, nella scuola è successo di tutto: il daytime del 30 ottobre, infatti, ha mostrato le reazioni dei ragazzi all'ultimo speciale e le decisioni che hanno preso i professori su alcuni titolari. Anna Pettinelli ha eliminato il cantante Ezio poche ore dopo avergli sospeso la maglia. Holy Francisco, invece, si è scontrato con Mida dopo aver realizzato che il suo sfidante potrebbe essere Ayle, un giovane che ha colpito gli insegnanti ai casting.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Cambiamenti in arrivo in una delle squadre del cast di Amici: Anna Pettinelli, infatti, in una sola puntata ha deciso di sospendere un suo allievo, di metterne in sfida un altro e forse di prendere un esterno.

L'intero daytime del 30 ottobre, infatti, è stato dedicato alla scelte che la professoressa ha fatto al termine dell'ultima registrazione, quella durante la quale ha deciso di togliere momentaneamente la maglia ad Ezio.

Il ragazzo si è lamentato parecchio delle critiche che la sua stessa tutor gli ha rivolto in studio, tant'è che quando era ancora da solo in casetta ha commentato: "Io non mi faccio trattare a pesci in faccia, se non gli piaccio più mi elimini pure".

A poche ore da questo sfogo, la classe è stata convocata dalla commissione di canto per un'importante comunicazione: Anna ha mandato a casa Ezio perché non ha visto miglioramenti in lui e non sa più cosa fare per aiutarlo a crescere.

Battibecco tra i titolari di Amici

Prima di eliminare Ezio, però, Anna ha assistito al casting di un aspirante allievo: assieme a Lorella e a Rudy, Pettinelli ha conosciuto meglio un cantante che presto potrebbe entrare nella scuola di Amici.

Anche ai ragazzi in casetta è stato mostrato il provino di Ayle, un ragazzo originario di Livorno che ha convinto due insegnanti su tre dopo aver eseguito un inedito e una cover.

Molti titolari hanno apprezzato il talento dell'aspirante alunno e si sono detti favorevoli al suo ingresso, ma uno di loro si è mostrato nervoso e preoccupato su quest'eventualità.

Visto che la sua sfida non è stata fatta domenica scorsa, Holy Francisco si è convinto del fatto che Anna lo contrapporrà proprio ad Ayle, anche perché fanno un genere di musica molto simile.

Novità in arrivo ad Amici

Innervosito dal non sapere cosa ne sarà di lui all'interno della scuola, Holy si è sfogato con alcuni compagni ma un parere di Mida gli ha fatto perdere le staffe.

Quando il titolare del team Cuccarini ha detto che Ayle potrebbe essere sia il suo sfidante che il sostituto di Ezio, il cantante dai capelli rossi ha sbottato: "Oh, stavo parlando io".

"Mi fai incavolare", ha detto ancora Francisco nella casetta di Amici.

Quando il collega gli ha chiesto perché si stesse arrabbiando tanto solo per un'opinione che ha dato, il giovane ha risposto: "Io e te siamo incompatibili, non parliamoci più".

Non è la prima volta che i due alunni litigano davanti alle telecamere: le parole che ha pronunciato Holy oggi sembrano la conferma al fatto che non c'è simpatia.

Ad indispettire il talento del team Pettinelli, però, è stato anche il silenzio da parte dei professori sulla sfida che ha in sospeso da una settimana: al momento, infatti, il ragazzo non sa né quando né contro chi si dovrà confrontare per rientrare di diritto nella classe.