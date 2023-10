Continuano le vicende dei protagonisti di Un posto al sole anche nella settimana che va dal 6 al 10 novembre. Manuela, dopo essersi accorta della gelosia di Niko, farà fatica a rivelare al ragazzo la sua relazione con Costabile. Mariella dopo l'ennesimo scontro con le sorelle Cirillo, discuterà in maniera insistente con il marito. Eugenio riuscirà a capire il motivo del cambiamento di Viola. Gli abitanti di Palazzo Palladini, inoltre, saranno scossi da un grave attentato.

I sentimenti di Viola e Damiano

Viola e Damiano saranno pronti a vivere alla luce del sole il loro amore, nonostante un velo di tristezza per la sofferenza che potrebbero arrecare ai loro cari.

Il tutto accadrà proprio quando per Damiano arriverà il momento di affrontare suo malgrado un grave pericolo. Niko si renderà conto di essere ancora molto geloso di Manuela, per questo motivo Serena inciterà la sorella a essere chiara con lui e di metterlo al corrente del suo nuovo legame sentimentale con Costabile. Serena per giunta dovrà fare anche i conti con Mariella, tra le due si accenderà una nuova discussione che coinvolgerà inevitabilmente anche Guido.

Un crimine inaspettato lascerà tutti senza parole e la vittima si ritroverà a lottare per la vita. Proprio nel momento in cui familiari e amici attenderanno con trepidazione di conoscere la sorte della vittima dell'attentato, Eugenio carpirà un dettaglio che gli farà capire il reale motivo che ha spinto Viola ad allontanarsi da lui.

Sarà proprio in quel momento che Viola, incapace di mentire ancora, confesserà tutta la verità al marito. Dopo un lungo e doloroso confronto col magistrato, Viola cercherà la vicinanza di Damiano, ma a sorpresa non troverà l'appoggio che sperava.

La gelosia di Niko

Per Niko sarà estremamente complicato continuare a reprimere la sua gelosia nei confronti di Manuela, proprio quando il rapporto tra la ragazza e Costabile proseguirà a gonfie vele, innervosendo sia Filippo, Serena e Mariella.

Per Nunzio arriverà un nuovo momento di stress e agitazione proprio quando per Rossella e Silvia ci sarà l'occasione di un forte avvicinamento. Le due andranno insieme a scegliere l'abito da sposa per la giovane dottoressa. Lara, convinta di dover trascorrere le sue ultime ore in cella, sarà ben felice di riprendere in mano la sua vita, ignara della minaccia di Marina che incombe su di lei. La donna, assetata di vendetta, farà il possibile per eliminarla per sempre dalla sua vita e da quella di Roberto.