C'era curiosità da parte dei fan di Amici per l'incontro in studio tra Irama e Matthew: da quando quest'ultimo è entrato nella scuola, infatti, sul web si è parlato di un'amicizia storica con il vincitore di qualche anno fa. Oggi, durante la gara di canto, l'artista ha chiarito di avere una conoscenza con l'allievo ma di non averlo mai sentito cantare prima di quel momento: il giudizio finale è stato positivo, tanto da farlo arrivare al primo posto in classifica.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Quando si è saputo dell'ingresso di Matthew nella scuola di Amici, siti e riviste l'hanno definito "il migliore amico di Irama": i due avrebbero un legame storico, questo almeno è quello che si è letto sul web nell'ultima settimana.

Oggi, nel corso dello speciale che è andato in onda su Canale 5, è stata fatta chiarezza su questo rapporto e su quanto potesse influenzare la gara di canto alla quale tutti gli allievi stavano partecipando.

Su suggerimento di Maria De Filippi, Irama ha spiegato: "Noi ci conosciamo, siamo dello stesso quartiere. Non l'ho mai sentito cantare prima d'ora".

"La conoscenza non deve essere né un vantaggio né uno svantaggio, sarò equo", ha concluso il giudice della puntata trasmessa in tv domenica 1 ottobre.

Matthew non ha aggiunto altro, ma si è limitato ad eseguire la cover di "Walk on the wild side".

L'infortunio di un ballerino di Amici

La performance è piaciuta molto ad Irama, tant'è che è stata valutata con un 9: Matthew, dunque, ha raggiunto Lil Jolie al primo posto della classifica della gara di canto della puntata dell'1 ottobre.

I due allievi appena citati sono risultati i migliori della giornata, ma la competizione serviva solo per decretare il peggiore: è toccato a Sarah, che ha consegnato la sua felpa a Lorella Cuccarini in attesa di scoprire se verrà riconfermata oppure no.

Per quanto riguarda i ballerini, Maria ha anticipato che Dustin non c'era a causa di un infortunio: l'australiano è stato portato in una clinica per fare degli accertamenti alla caviglia, gonfia dopo le prove.

Ad occupare l'ultimo posto nella classifica di danza della giornata, è stato Nicholas: il talento del team Todaro ha anche eseguito il compito assegnatogli dalla maestra Celentano in settimana, ma non ha convinto e ha ricevuto un 2 come voto.

Gli ospiti dell'appuntamento odierno con Amici

Come stanno vedendo i telespettatori oggi pomeriggio, il meccanismo di Amici è rimasto invariato rispetto agli anni passati: cantanti e ballerini si misurano ogni settimana con gare interne e altre speciali, come quelle sugli inediti o sull'improvvisazione (queste ultime servono per aggiudicarsi premi).

Nel corso dello speciale dell'1 ottobre, però, è stata proposta anche la prima sfida della stagione: Anna Pettinelli ha voluto mettere a rischio Sarah e Mida, entrambi alunni di Lorella Cuccarini. La prossima volta, uno dei due titolari dovrà confrontarsi con la sfidante Alice per difendere il banco conquistato solo sette giorni fa.

Ospite musicale della puntata, Angelina Mango con il suo nuovo singolo eseguito con il corpo di ballo del programma.