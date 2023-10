Nuovi appuntamenti con Terra amara sono in arrivo su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ben presto a scombussolare l'equilibrio ritrovato di Demir e Zuleyha, sarà Umit. Che non agirà da sola, ma si alleerà con Mujgan per distruggere Zuleyha e la sua relazione con il marito. L'ex moglie di Yilmaz avrà una forte sete di vendetta contro Altun per la sua ritrovata serenità, cosa che a lei sembrerà non essere concessa.

Spoiler Terra amara, prossime puntate: Fikret spezza il cuore di Mujgan

Inizialmente tra Mujgan e Umit non ci sarà per nulla simpatia.

Le due donne entreranno in contrasto per via del loro lavoro. Superate le divergenze iniziali, però, tra le due inizierà a nascere un rapporto fatto di complicità. Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara svelano che Mujgan rimarrà fortemente delusa da Fikret, l'uomo per il quale ha preso una cotta. Dopo tutti i problemi avuti con Demir, Fikret riterrà opportuno far ritorno in Germania. Ovviamente, così facendo, si allontanerà per sempre da Mujgan.

L'ex di Yilmaz cercherà di fargli cambiare idea, ma senza alcun risultato. Questa nuova sofferenza scatenerà in Mujgan un nuova voglia di vendetta contro Zuleyha, colpevole di aver ritrovato la felicità con il marito Demir. Sarà allora che le strade di Umit e la nipote di Behice si incontreranno.

Umit disperata perché non vuole rinunciare a Demir, Mujgan le offre il suo aiuto

Inizialmente Umit sedurrà Demir soltanto per sostenere Fikret nel suo piano di vendetta contro gli Yaman. Umit diventerà l'amante di Demir, ma in seguito se ne innamorerà per davvero. La giovane sarà convinta di poter stare con Demir e intraprendere una nuova vita con lui, ma ben presto quest'ultimo si renderà conto del suo sbaglio e sceglierà di rimanere con Zuleyha.

Umit rimarrà delusa dalla scelta di Demir e inizierà a confidarsi con Mujgan. Quest'ultima la sosterrà, invitandola a non arrendersi e a cercare di riconquistare Demir, per questo offrirà tutto il suo supporto alla nuova amica.

L'ex di Yilmaz non si limiterà ai consigli, ma passerà ai fatti elaborando un piano per far credere a Zuleyha che Demir abbia ancora un amante.

La donna approfitterà di un momento in cui il figlio della defunta Hunkar e sua moglie si recheranno da Fekeli per parlare di Fikret. Sarà in quel momento che Mujgan nasconderà sotto il sedile dell'auto di Demir un bracciale da donna. Ovviamente, se Altun dovesse trovarlo, potrebbe credere che il marito la stia nuovamente tradendo.