Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che un'allieva di Amici 23 ha rilasciato qualche anno fa. Alcuni attenti fan, infatti, hanno scovato un'intervista di Lil Jolie del 2020 nella quale si era detta contraria ai talent-show e quindi ad una sua eventuale partecipazione ad un format del genere. Oggi la ragazza è una delle protagoniste più amate dal pubblico di Canale 5, nonché la prima in quasi tutte le gare di canto.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Anche nella puntata di Amici che ha visto lo scontro tra Emanuel e Todaro, Lil Jolie si è classificata al primo posto nella gara di canto: Emma Marrone, infatti, ha dato il voto più alto all'allieva di Rudy Zerbi definendola "impattante" e pronta per il mondo della musica.

Da tre settimane consecutive, inoltre, la ragazza vince la competizione sulle cover, confermandosi una delle "punte di diamante" di quest'edizione del programma di Canale 5.

Anche se è molto amata dai professori e dal pubblico a casa, nelle ultime ore Angela Cianco (vero nome della titolare della scuola più famosa d'Italia) è finita al centro di una polemica su alcune dichiarazioni che ha rilasciato anni fa sui talent-show e su cosa avrebbe risposto se le avessero proposto di partecipare ad uno di essi.

Le parole della titolare su Amici

Lil Jolie ha già pubblicato alcuni brani inediti in passato, per questo Vanity Fair l'ha intervistata per parlare della sua musica e di come aveva intenzione di promuoverla per farla arrivare ad un pubblico sempre più ampio.

In queste ore, dunque, sul web stanno circolando le parole che Angela ha usato nel 2020 per commentare i programmi come Amici, ovvero quei format che permettono a giovani artisti di esprimersi e di mettersi in mostra con il loro talento nel canto e nella danza.

"Dico no ai talent, non li farei. Non mi sono mai piaciuti", ha detto la napoletana qualche anno fa quando le è stato chiesto se parteciperebbe mai ad una trasmissione tipo quella che conduce Maria De Filippi su Canale 5.

Queste affermazioni cozzano con la presenza di Lil Jolie nella classe 2023/2024 di Amici, ma anche con la sua scelta di iscriversi ai casting di quest'estate per cercare di entrare nella scuola.

Molto probabilmente col tempo la giovane ha cambiato idea sui talent-show e sulla grande opportunità che possono dare a persone come lei che sognano di vivere di musica e di arte in generale.

Il parere di chi guarda Amici

Nel 2020, però, Lil Jolie si è detta disposta a portare la sua musica in televisione, magari non in un talent-show.

A distanza di tre anni da questa intervista, la ragazza è una delle protagoniste della 23esima edizione di Amici, nonché uno dei titolari più amati sia dalla gente a casa che dagli insegnanti.

Anche i giudici che ogni settimana vengono ospitati da Maria De Filippi per valutare le esibizioni degli allievi fino ad ora hanno sempre concordato nel mettere Angela al primo posto nella gara cover: Emma Marrone, Annalisa e Irama sono stati conquistati dalla voce della napoletana.

La puntata che è andata in onda il 15 ottobre, inoltre, è stata quella giusta per Lil Jolie per presentare al pubblico la nuova versione dell'inedito "Follia": il produttore Zef ha messo mano nell'arrangiamento del pezzo, il primo di quest'anno ad essere stato prodotto da un esperto e quindi vicino alla sua pubblicazione sulle piattaforme digitali.