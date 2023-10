Il Paradiso delle Signore 8 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Roberto Landi (Filippo Scarafia) potrebbe confessare ad Agata Puglisi (Silvia Bruno) di essere omosessuale per evitare di illudere la nuova Venere. Tutto parte dall'interessamento che Roberto manifesta verso Agata dopo aver scoperto che la stessa è un'appassionata di disegni, così il pubblicitario chiede di fargli vedere le sue creazioni. Anziché ricevere i bozzetti dalla giovane Puglisi, però, a consegnarli a Landi è Delia Bianchetti (Ilaria Maren).

I disegni creati da Agata stupiranno piacevolmente Roberto e, nel mentre, la sorella di Maria (Chiara Russo) finisce per prendersi una cotta per Landi. Ad accorgersi per prima che Puglisi si è invaghita del pubblicitario è Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e, allo stesso modo, alla capo commessa non sfugge nemmeno il feeling crescente tra Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) e Maria. Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a darne conferma, Roberto potrebbe rivelare ad Agata di essere gay per non illuderla qualora si accorgesse dei sentimenti che la nuova Venere prova nei suoi confronti.

Agata perde la testa per Roberto

Tra le new entry della stagione attuale de Il Paradiso delle signore troviamo Agata, la sorella di Maria, che si sta rivelando una ragazza spigliata, abbastanza vivace ma anche parecchio impulsiva.

La giovane Puglisi non ha nascosto sin dai primi giorni della sua avventura professionale in atelier di essere un'assidua lettrice del Paradiso Market e di sentirsi come sulla Luna dopo essere riuscita a coronare il sogno di poter lavorare al grande magazzino milanese.

Roberto sembra aver preso a simpatia Agata non perdendo occasione per parlarle e incoraggiarla quando necessario, ma ciò che ha stupito particolarmente Landi è il talento artistico della nuova commessa.

Agata, invece, parrebbe aver finito per scambiare la professionalità e i modi gentili del pubblicitario per interesse nei suoi riguardi e ciò, di conseguenza, l'avrebbe portata a perdere la testa per l'uomo.

Roberto potrebbe dire ad Agata di essere omosessuale per non illuderla

Chi segue Il Paradiso delle signore sa bene che Roberto al momento non ha occhi che per Mario Oradei (Piero Cardano), ma questa informazione è sinora completamente sconosciuta ad Agata.

Qualora Landi dovesse accorgersi che Puglisi ha maturato un interesse nei suoi riguardi, è facile ipotizzare come il pubblicitario possa mettere sul piatto con la commessa di essere omosessuale al fine di non illudere in alcun modo Agata. Se così fosse, come reagirebbe la sorella di Maria?