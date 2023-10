Behice uscirà di scena nelle prossime puntate di Terra amara. Behice si toglierà la vita gettandosi da un dirupo [VIDEO], non prima di aver confessato l'omicidio di Hunkar. Demir non vorrà che l'assassina della madre venga sepolta a Cukurova e per questo Mujgan trasferirà la salma della zia a Istanbul. Ai funerali, però, non parteciperà nessuno.

Behice si toglie la vita, la salma riconsegnata a Mujgan: anticipazioni Terra amara

A breve i telespettatori di Terra Amara diranno addio al controverso personaggio di Behice. La donna deciderà di togliersi la vita dopo essere stata smascherata per l'omicidio di Hunkar.

Prima di compiere l'insano gesto cercherà di fuggire da Cukurova, salvo poi terminare la sua fuga nei pressi di un dirupo, braccata da Zuleyha e Fekeli. Sul posto arriveranno anche Mujgan, Fikret e Demir. Quest'ultimo le punterà una pistola, deciso a uccidere l'assassina della madre. Behice, però, non vorrà dare questa soddisfazione a Yaman e dopo aver confessato l'omicidio di Hunkarmsi lascerà cadere nel vuoto. Il corpo senza vita di Behice finirà in fondo al dirupo e verrà poi recuperato dalla polizia, che chiuderà il caso sulla morte di Hunkar. A seguito della chiusura delle indagini, la salma di Behice verrà riconsegnata alla sua parente più stretta: Mujgan.

Demir chiede che Behice non venga sepolta a Cukurova

In Terra amara Mujgan, nonostante tutti i crimini commessi in vita dalla zia, vorrà comunque dare una degna sepoltura a Behice. Sarà in questo frangente che Demir chiederà a Fekeli di intercedere con Mujgan, chiedendo alla dottoressa di far di far seppellire Behice lontano da Cukurova.

Yaman non vorrà che l'assassina della madre riposi nella città natale di Hunkar. Un desiderio che verrà condiviso anche dal resto degli abitanti della cittadina, inorriditi dopo aver saputo dell'efferato crimine di cui si è macchiata Behice. A questo punto Mujgan deciderà di trasferire la salma della zia a Istanbul, dove verranno organizzati i funerali.

La dottoressa si metterà in contatto con delle amiche di vecchia data di Behice, invitandole alla cerimonia funebre.

Terra amara, Behice sepolta a Istanbul: presenti solo Mujgan e Fikret

I funerali di Behice saranno di una tristezza assoluta, visto che nessuno parteciperà alle esequie. Gli amici di vecchia data della donna non si presenteranno. Saranno solo Mujgan e Fikret a dare l'ultimo saluto a Behice. Uscirà così mestamente di scena uno dei personaggi più controversi di questa serie tv, interpretato dall'attrice Esra Dermancıoğlu. Proprio l'attrice, in una recente intervista, ha descritto Behice come una donna sadica, bugiarda e priva di sentimenti.