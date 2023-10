Le anticipazioni della soap opera Terra Amara raccontano che la polizia troverà le impronta di Zuleyha nella pistola che ha tolto la vita a Umit, così Altun sarà arrestata con l'accusa di omicidio di Kahraman. Tutto partirà quando Umit, vogliosa di vendicarsi della rivale amorosa, rapirà il piccolo Adnan. Nel frattempo Zuleyha e Kahraman si incontreranno in un luogo isolato nel bosco e durante un litigio acceso la signora di Cukurova sparerà accidentalmente un colpo di pistola che finirà per uccidere Ayla. A osservare la tragica scena di sarà Hakan, il quale proverà a inquinare le prove per non far finire in gattabuia Zuleyha, ma le autorità troveranno ugualmente la pistola in questione con tanto di impronte di Altun e arresteranno quest'ultima.

Zuleyha ucciderà accidentalmente Umit

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Umit vorrà sparare a Demir ma colpirà per sbaglio Sevda uccidendola. Prima di esalare l'ultimo respiro, l'ex amante di Adnan senior chiederà a Demir di fare in modo che sua figlia Umit non finisca dietro le sbarre, così l'imprenditore seguirà il volere della donna occultando il corpo della stessa.

Anziché essergli riconoscente, però Kahraman minaccerà Yaman di incolparlo qualora la cacciasse dalla sua tenuta, così quando Demir verrà rapito, Umit penserà erroneamente che tale rapimento sia frutto di un trucco dell'uomo per liberarsi di lei.

Umit, quindi, se la prenderà anche con Zuleyha finendo per rapire il piccolo Adnan, sebbene il primario della clinica non avrà realmente intenzione di far del male al bimbo.

Altun, scoperto il rapimento del figlio, s'incontrerà proprio con Umit e, complice una concitata colluttazione, sparerà accidentalmente un colpo alla rivale amorosa uccidendola.

La polizia arresterà Zuleyha per la morte di Umit

Ad assistere alla scena ci sarà Hakan, il quale si dimostrerà intenzionato ad aiutare Zuleyha a non andare in prigione quindi inscenerà un finto incidente per far credere che Umit sia precipitata da un dirupo.

Quando la stessa Altun tornerà nel luogo dove ci sarebbe dovuto essere il corpo di Karhaman e non troverà alcun cadavere crederà che Umit si sia ripresa, messa in auto e, successivamente, sia caduta in un burrone.

A stravolgere la situazione ci sarà l'arrivo a Cukurova del padre di Umit, il quale esigerà che il corpo della figlia venga riesumato per un'autopsia.

Così facendo, la polizia scoprirà che la dottoressa non è morta per l'incidente e andrà a casa di Zuleyha per interrogarla.

Le forze dell'ordine, infine, troveranno le impronte di Altun nella pistola che ha ucciso Umit e decideranno di arrestare la moglie di Demir.