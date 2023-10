Dopo una settimana di prove e sfide personali, gli allievi della scuola di Amici hanno affrontato le registrazioni di una nuova puntata in studio, che andrà in onda su Canale 5 domenica 22 ottobre. Nell'attesa, sono stati resi noti i nomi dei giudici delle gare di canto e ballo: Rkomi, Fiorella Mannoia, Kledi ed Eleonora Abbagnato e le relative classifiche (dopo una doppia sfida), insieme a quelli degli ospiti presenti in studio e del primo eliminato.

Sfide e classifiche Amici domenica 22 ottobre

La puntata si è aperta con il compito assegnato a Dustin da Raimondo Todaro.

A dimostrare la coreografia è stata Isobel, allieva della scorsa edizione e ballerina professionista ad Amici 2023, che ha danzato per mostrare in anteprima al pubblico il compito assegnato a Dustin. Terminata la sua esibizione, il ballerino ha poi svolto il suo compito, superandolo. Come ogni settimana poi, gli allievi della classe di Amici 2023 hanno affrontato delle sfide. I cantanti sono stati giudicati da Rkomi e da Fiorella Mannoia per l'interpretazione, e anche i ballerini sono stati sottoposti a un doppio giudizio: quello di Eleonora Abbagnato – etoile dell'Opera di Parigi e dirigente del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma – e di Kledi, che ha valutato le performance di improvvisazione.

A conquistare il primo posto nella classifica di canto è stata Mew, seguita, nell'ordine, da Lil Jolie e Stella – che hanno entrambe guadagnato il secondo posto – ma anche Matthew, Sarah, Petit, Ezio, Holy Francisco, Spacehippiez e Mida. I cantanti sul podio hanno dovuto affrontare poi una seconda sfida, giudicata, appunto, da Fiorella Mannoia, che ha premiato Stella.

Grazie a questa vittoria, tutti gli allievi di Anna Pettinelli hanno guadagnato un punto in più in classifica.

La classifica di ballo ha visto invece trionfare Sofia; dietro di lei sono arrivati Dustin, Nicholas, Chiara, Kumo, Gaia, Marisol, Elia e Simone. La seconda gara, quella di improvvisazione, ha visto esibirsi per portare a casa la vittoria Elia, Nicholas e Marisol.

Il primo ha interpretato, danzando, il ruolo di un ladro che si innamora di una guardia, supportato dalla professionista Giulia Stabile. Marisol ha vestito i patti di Cappuccetto Rosso insieme a Umberto, il lupo, mentre Nicholas ed Elena D'Amario hanno dato vita a un romantico Romeo e Giulietta.

Spoiler: Spacehippiez primo eliminato

La puntata di Amici di domenica 22 ottobre è stata segnata da gioie e dolori, dato che, dopo le prime settimane di permanenza all'interno della scuola, è giunta l'ora della prima eliminazione: a togliere la maglia è stato Leonardo Rossi, alias Spacehippiez, musicista 23enne allievo di Lorella Cuccarini.

Il cantante è stato messo in sfida immediata da Anna Pettinelli, uscendone sconfitto.

Al suo posto è entrato Samu Spina.

Gossip sui ragazzi di Amici

È evidente come amori e baci non manchino all'interno della scuola di Amici: dopo Mew e Matthew, Sarah e Holy Francisco – che ha fatto però un passo indietro per poi tornare ancora tra le braccia della cantante – anche Petit e Marisol si sono scambiati un tenero bacio.