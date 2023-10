La storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è finita da mesi, ma c'è ancora chi crede in un ritorno di fiamma. Lo scorso 4 ottobre, infatti, a Times Square a New York è stata proiettata una fancam dei "Donnalisi", ovvero un video con le immagini più belle degli ormai ex fidanzati.

Fiordalisi e Donnamaria hanno ringraziato i loro sostenitori per questo gesto ma, almeno stando alle loro recenti dichiarazioni, non dovrebbero cambiare idea sul loro rapporto.

Aggiornamenti sul privato di Antonella

Nel giorno in cui al Grande Fratello c'è stata la prima lite con Beatrice protagonista, due concorrenti della scorsa edizione sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per un episodio insolito.

I sostenitori di quelli che per mesi si sono fatti chiamare "Donnalisi", infatti, alcune ore fa hanno informato Antonella ed Edoardo che sarebbe accaduta una cosa che li avrebbe lasciati senza parole.

A Times Square, a New York, il 4 ottobre è stata proiettata una fancam sulla storia d'amore che Fiordalisi e Donnamaria hanno vissuto sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia, una relazione che è finita quest'estate.

Per qualche minuto, dunque, dall'altra parte del mondo sono state diffuse immagini e video su una delle coppie più discusse del GF Vip 7, quella che ha monopolizzato intere puntate con un tira e molla che sembrava infinito.

La reazione di Antonella sui social

Nonostante siano consapevoli del fatto che i "Donnalisi" si sono lasciati da mesi, molti fan hanno voluto stupirli con un gesto plateale che probabilmente aveva anche l'obiettivo di far riavvicinare i due.

Il primo a commentare quest'episodio è stato Edoardo, che sui social ha scritto: "Questo è stato un gesto di affetto stravolgente. Al di là di tutto, vi voglio bene".

Antonella ha usato parole molto simili per ringraziare tutte quelle persone che dopo mesi continuano a sostenere lei e l'ex fidanzato, spendendo soldi solo per dimostrargli amore e vicinanza.

"Grazie, un bellissimo gesto al di là di tutto. Almeno siamo stati a New York", ha ironizzato l'influencer su Twitter l'altra sera.

Insomma, sia Donnamaria che Fiordalisi hanno usato le parole "al di là di tutto", come a voler ribadire che hanno apprezzato l'essere proiettati a Times Squadre ma questo non cambierà le cose tra loro.

Nessun riavvicinamento per Antonella

Anche se i fan ancora sperano e credono in un loro ritorno di fiamma, Antonella ed Edoardo hanno voltato pagina da tempo. La rottura definitiva tra i "Donnalisi" è avvenuta tra giugno e luglio scorso, quando la ragazza si è mostrata in lacrime sui social network dopo un litigio con il fidanzato.

Da quell'episodio la situazione è precipitata e, nonostante i tentativi dell'influencer, il romano non ha mai acconsentito a un riavvicinamento. La napoletana, inoltre, più volte ha spiegato che sarebbe stato l'ex fidanzato a dire "no" a tutte le sue proposte di pace, tra cui una serie di vacanze che era disposta ad organizzare per riallacciare il loro rapporto. Dopo vari rifiuti, Fiordalisi si è rassegnata e ha ricominciato da zero, concentrandosi sul lavoro e sulla sua realizzazione personale.

Non sono mai trapelate notizie ufficiali di nuovi amori per entrambi i concorrenti del GF Vip 7, ma non è da escludere che quest'estate possano aver frequentato altre persone.