Cosa succederà nella seconda puntata di Blanca 2, in programma giovedì 12 ottobre nella fascia serale di Rai 1? Le anticipazioni della fiction rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena, dato che la protagonista della fiction con Maria Chiara Giannetta finirà per scatenare la gelosia di Liguori.

Occhi puntati anche su Lucia che, in questo nuovo appuntamento con la serie tv, finirà per rifiutare la sua amica, sentendosi ferita e delusa.

Liguori si ritrova ad essere geloso: anticipazioni Blanca 2 del 12 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Blanca 2 in programma il 12 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che il commissariato si ritroverà ad indagare su un triste giro di combattimento clandestini tra cani mentre Blanca sarà alle prese con una serie di situazioni personali che si preannunciano particolarmente spinose e intricate.

Lucia, ad esempio, si sentirà profondamente tradita e delusa dal comportamento della sua amica, motivo per il quale la rifiuterà e non vorrà saperne di lei.

Come se non bastasse, poi, Blanca finirà per scatenare la gelosia di Liguori. Il motivo? La vicinanza del tutto inaspettata che si è venuta a creare tra lei e Sebastiano.

L'arrivo di Veronica spiazza Blanca: anticipazioni seconda puntata del 12 ottobre

Tuttavia, le anticipazioni di questa seconda puntata della fiction di giovedì 12 ottobre, rivelano che ben presto anche la protagonista della fiction si ritroverà a fare i conti con la gelosia.

Nella vita dell'ispettore, infatti ricomparirà Veronica, una sua amica di infanzia oggi diventata un'avvocatessa di grande successo.

La donna, bella e intraprendente, desterà non poche preoccupazioni nel cuore di Blanca, la quale deciderà di tenere "sotto controllo" Liguori.

Un secondo appuntamento che si preannuncia decisamente imperdibile per tutti gli appassionati della serie tv di Rai 1, che torna in onda dopo il grande successo di ascolti registrato con la prima stagione, leader indiscussa dal punto di vista auditel.

La sfida del giovedì sera tra Blanca 2 e Grande Fratello 2023

Con una media di oltre 5 milioni di spettatori e uno share che ha superato la soglia del 25%, Blanca è stata una delle novità più apprezzate dal pubblico della rete ammiraglia in grado di raggiungere anche picchi del 32% di share.

La seconda stagione della fiction dovrà vedersela contro la seconda puntata settimanale del Grande Fratello 2023 condotto da Alfonso Signorini.

Il reality show, in queste settimane di programmazione, non ha brillato dal punto di vista auditel fermandosi ad una media di appena 2 milioni di spettatori nel prime time del giovedì, con uno share che non è mai andato oltre la soglia del 16%.