Martedì 4 ottobre gli autori del Grande Fratello hanno proposto un gioco a tutti gli inquilini della casa più spiata d'Italia. Beatrice Luzzi dopo essere stata definita "falsa" da tutti i compagni d'avventura ha preferito isolarsi. Nel momento in cui Angelica Baraldi l'ha raggiunta per chiedere cos'è successo, è scoppiato un litigio con tutti. L'attrice ha detto di essere stanca di essere presa di mira e ha invitato i suoi compagni d'avventura a "cambiare bersaglio".

Che cos'è successo?

Il gioco degli autori consisteva nell'assegnare un aggettivo ai propri compagni d'avventura.

A quanto pare Beatrice non ha gradito di essere stata definita "falsa" dalla maggior parte dei suoi coinquilini e quindi dopo cena anziché andare a ballare e cantare ha preferito restare in cucina a lavare i piatti.

Raggiunta da Angelica, l'attrice ha sbottato: "Cambiate bersaglio". A quel punto sono arrivati in cucina anche Ciro e Paolo con quest'ultimo che ha lanciato una frecciatina alla coinquilina: "Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita di nero perché sei arrabbiata?".

Beatrice a Paolo: 'Con me hai chiuso'

In seguito alla frecciatina di Paolo, Beatrice ha perso le staffe e ha accusato il coinquilino di essere una persona cattiva: "Sai che ti dico Paolo? Non me ne frega niente, con me hai chiuso".

Durante il coinciso botta e risposta l'attrice è tornata ad accusare il macellaio romano di non avere rispettato il "freeze" durante la sorpresa ricevuta dalla mamma, mentre lei è stata l'unica ad avere rispettato le regole. Stando al punto di vista di Paolo, Luzzi avrebbe dimostrato di essere indelicata visto che per l'ennesima volta ha rinfacciato il mancato rispetto delle regole.

Heidi e Lorenzo accusano Luzzi di portare avanti una strategia

Nella discussione tra Paolo e Beatrice si sono inseriti anche altri concorrenti. A un certo è stato chiesto all'attrice di mettersi in gioco e di non essere sempre puntigliosa sulle cose, poiché tutti all'interno del reality show ricevono critiche. In disaccordo però Beatrice ha sostenuto di venire dipinta per la persona che non è: "Dite che sono falsa, ma quando vi chiedo il motivo non sapere rispondere".

A quel punto Lorenzo e Heidi sono intervenuti ed entrambi si sono trovati d'accordo sul fatto che la concorrente stia mettendo in atto una strategia per passare come vittima. Inoltre la 25enne di Pescara ha aggiunto: "Sta funzionando Bea, sei la preferita".

La regia ha censurato parte del litigio, ma come mostra un video presente sul social X alcuni concorrenti in giardino avrebbero criticato Luzzi per avere detto a Masella di tornare a fare il macellaio.