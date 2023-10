La storia d’amore nata al Grande Fratello tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è giunta al capolinea. Dopo l’annuncio della 22enne di domenica, nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte del deejay ligure, che ha smentito categoricamente di avere tradito la sua compagna, imputando la crisi ai tanti cambiamenti avvenuti nell’ultimo periodo nella coppia.

La versione di Alessandro Basciano

Tramite una storia su Instagram, Basciano ha pubblicato un messaggio in cui ha fornito la propria versione dei fatti sulla rottura con Codegoni: “Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado ci ha allontanati”.

Poi ha smentito categoricamente le voci di un possibile tradimento ai danni della compagna: “La rottura è dovuta a una moltitudine di fattori”.

Il 34enne ha rivelato che avrebbe voluto evitare di dare spiegazioni in un momento così delicato, ma si è visto costretto a farlo a causa delle continue pressioni ricevute. Infine ha detto di pregare solamente per il bene della famiglia e ha chiesto rispetto.

Il gesto di Sophie Codegoni

In seguito alle dichiarazioni di Basciano, sui social non è passato inosservato un gesto di Sophie Codegoni. La donna infatti ha messo dei like ad alcuni commenti in cui si allude a un possibile tradimento da parte del 34enne.

In uno di essi un utente affermava: “Ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso il tradimento?”.

In un altro invece un fan si domandava perché Alessandro abbia pubblicato una storia facendo vedere di essere in ospedale, quando il giorno prima ha fatto serata con un suo amico e non sembrava che stesse male. Un altro commento alla quale Codegoni ha messo like dice: “Io penso che la flebo sia io risultato di tutte le notti brave, a un certo punto il corpo cede”.

Al momento non è chiaro perché Basciano abbia pubblicato una storia con lo sfondo di un letto d’ospedale e un braccio con la flebo.

Le parole di Codegoni

Dopo giorni di silenzio, domenica 8 ottobre Sophie Codegoni ha annunciato la fine della relazione con Alessandro Basciano, lasciando intendere di essere venuta a conoscenza di cose molto gravi, di cui ha preferito non entrare nei dettagli.

Sebbene la scelta non sia stata presa a cuor leggero ha riferito che non poter passare sopra a determinate cose per rispetto di sé stessa e della figlia. Infine la 22enne ha riferito che continuerà a lavorare sui social e che si mostrerà col sorriso, perché vuole continuare a lanciare messaggi di positività al pubblico.