È in arrivo una tragedia nella soap opera di origini turche My home my destiny che sta proseguendo la sua messa in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nelle puntate in programmazione dal 16 al 20 ottobre 2023, Mujgan Karaca (Zeynep Kumral) esalerà l’ultimo respiro dopo essere finita in ospedale con delle gravissime condizioni a causa dell’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı).

Spoiler My home my destiny, al 20/10: Mehdi si arrabbia con Kibrit, Bayram fa spaventare Nermin

Gli spoiler sugli episodi che i telespettatori italiani vedranno da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, dicono che Mehdi (İbrahim Çelikkol) si infurierà con Kibrit (Helin Kandemir) per aver accettato un violino come regalo da parte di Baris (Engin Öztürk), il datore di lavoro della sua ex moglie Zeynep (Demet Özdemir).

Intanto Bayram (Kazım Sinan Demirer) si introdurrà nella camera di Nermin (Senan Kara) in piena notte facendole prendere un grosso spavento: quest’ultima, infatti, si metterà a urlare dopo aver sentito un rumore improvviso.

Nel contempo, Mehdi farà sapere ai suoi familiari che dovranno lasciare la sua casa poiché l’ha venduta. A questo punto Mujgan deciderà di partire per raggiungere la madre, e quando si recherà alla stazione dei pullman verrà raggiunta dalla sorella Cemile (Elif Sonmez) e dal cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu) che le daranno l'ultimo saluto.

Burhan uccide l’ex fidanzata Mujgan, Mehdi e Cemile affranti per la perdita della sorella

Purtroppo, Mujgan non arriverà mai a destinazione poiché il suo ex fidanzato Burhan, non riuscendo a sopportare l’idea di perderla per sempre, la ferirà gravemente prima di togliersi la vita.

Dalle anticipazioni turche, si evince che Mujgan non riuscirà a salvarsi, anche se verrà operata d’urgenza dopo il ricovero in ospedale.

Sia Mehdi e Cemile saranno disperati per la perdita improvvisa della sorella e inizieranno a organizzare il funerale.

Episodi precedenti dal 9 al 13 ottobre: Mehdi non riesce a riconquistare Zeynep

Nelle puntate precedenti dal 9 al 13 ottobre, Mehdi tenterà di riconquistare Zeynep al matrimonio di Cemile e Nuh. Il meccanico sorprenderà l'ex moglie dandole un bacio inaspettato, ma lei sarà ancora arrabbiata per come l’ha trattata. La fanciulla, inoltre, non accetterà di uscire con Mehdi, quando le chiederà un appuntamento.

Quest’ultimo respingerà il corteggiamento di Nazli (Ayşe Akın) con l’obiettivo di ritornare con l’aspirante avvocatessa. Infine, dopo essersi ingelosita per aver visto Mehdi in compagnia dell’ex Benal (Incinur Sevimli), Zeynep apprenderà che il meccanico ha messo in vendita la sua officina.