Gli appuntamento con La Promessa continuano su Canale 5 e le anticipazioni annunciano grandi colpi di scena per i protagonisti.

Presto al centro dei riflettori tornerà Pia, la gravidanza andrà avanti nonostante tutto e Pia partorirà prematuramente con una forte emorragia, rischiando la sua vita. I guai non finiranno qui, perché il bambino sarà rapito subito dopo la sua nascita e Abel e Jana proveranno ad aiutare Pia.

Anticipazioni La Promessa: Gregorio sarà una minaccia per il bambino di Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia sarà presto protagonista assoluta della soap spagnola.

Tutto inizierà quando emergerà che la governante non ha affatto abortito ma ha portato avanti la sua gravidanza provocata dall'abuso del barone de Linaja. Gregorio si mostrerà subito disponibile nei confronti della governante, tanto da assumersi la responsabilità della gravidanza. Cruz, pur non credendo fino in fondo alla versione del maggiordomo, costringerà lui e Pia a sposarsi per evitare uno scandalo al palazzo. I problemi per Pia, però, non finiranno così e presto la donna dovrà affrontare un tentativo di avvelenamento proprio da parte di Gregorio.

Anticipazioni prossime puntate: Pia rischierà la vita con un'emorragia durante il parto

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro delle scene Pia che dovrà combattere anche contro Gregorio.

L'uomo, infatti, pur accettando di sposare la donna non sembrerà entusiasta all'idea di crescere un figlio non suo e proverà ad avvelenare la moglie. Nonostante tutto, la gravidanza procederà fino a un mese prima della data prevista per il parto, quando Pia entrerà in travaglio e sarà assistita da Jana e Abel. Ci saranno delle complicazioni che faranno temere la necessità di praticare un parto cesareo, ma alla fine Pia riuscirà a partorire in modo naturale, anche se sarà in preda di una forte emorragia.

Jana e Abel pronti a ritrovare il figlio della governante, portato in convento

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il figlio di Pia nascerà in perfette condizioni, ma sua madre dovrà lottare tra la vita e la morte. La governante perderà i sensi, mentre il personale si occuperà del neonato, ma qualcosa andrà storto. Durante il suo turno, infatti, Candela si addormenterà e il bambino sarà rapito dalla sua culla.

La donna sarà disperata perché si sentirà responsabile e nessuno avrà idea di dove possa essere il figlio di Pia. Romulo si rivolgerà alla guardia civile, mentre Feliciano confiderà a Teresa che il bambino è stato portato in convento. Nel frattempo, Pia starà un po' meglio e chiederà di suo figlio. Jana sarà costretta a raccontarle la verità e quando vedrà la donna pronta a sfidare la sua salute pur di ritrovare suo figlio, si offrirà di andare con Abel dalle suore.