Britney Spears si sposa ed annuncia la lieta notizia, ai fans ed al mondo intero, tramite un video sul suo profilo Instagram in cui mostra l'anello di fidanzamento e correda l'immagine con una didascalia: "Non posso crederci."

Si tratta di una conquista per la star che può, finalmente, tornare a vivere la sua vita dopo la battaglia legale contro il padre, Jamie Spears.

Jamie Spears si tira indietro: fine della custodia legale

All'inizio di settembre, il padre della cantante, Jamie Spears, ha presentato alla Superiori Court di Los Angeles, la richiesta di porre fine alla conservatorship che dura da ben 13 anni, ovvero dal 2008, quando Britney Spears venne messe sotto tutela dopo dei crolli nervosi, prontamente documentati dai media americani dell'epoca.

Attraverso il suo legale, Vivian Thoreen, Jamie Spears ha dichiarato che se la figlia vuole vivere la sua vita, ponendo fine alla custodia, egli ritiene che sia: "Giusto che abbia una chance."

Si conclude, dunque, una lunga battaglia legale che ha avuto inizio con il movimento Free Britney dove numerose persone, tra cui i fans della Spears e star dello show business, hanno denunciato una tutela abusiva del padre nei confronti della figlia. Tali accuse, sono state confermate dalla pop star, lo scorso giugno, in una deposizione fatta davanti al giudice ed hanno suscitato numerose polemiche. Infatti, Britney ha dichiarato di non essere libera di compiere le proprie scelte, come sposarsi o avere dei figli, e di non poter gestire il proprio patrimonio.

A sostegno delle parole espresse dalla cantante, il suo avvocato Mattew Rosengart ha accusato Jamie Spears di abuso di potere e di aver dissipato i soldi della donna che, invece, avrebbe dovuto gestire per suo conto.

Per sottrarsi alle accuse, ad agosto, Jamie Spears ha sostenuto di essere favorevole a farsi da parte purché sia stipulato, a suo favore, un accordo monetario pari a 2 milioni di dollari.

Tale richiesta è stata rifiutata da Rosengart, che ha dichiarato: " Non accettiamo estorsioni" ed ha condotto al felice epilogo della complessa vicenda, permettendo a Britney di guadagnare nuovamente la libertà di autodeterminarsi.

L'incontro con Sam Asghari

Nonostante le difficoltà che Britney Spears ha dovuto affrontare in questi anni, ella ha sempre potuto contare sul supporto di Sam Asghari, suo compagno da diversi anni.

La relazione tra la principessa del pop ed il ballerino, nonché modello, ha avuto inizio nel 2016 quando i due si sono incontrati sul set del video musicale del successo: "Slumber Party". Nei primi periodi, la relazione è stata tenuta segreta e, solo in seguito, è stata confermata dopo una serie di scatti rubati da paparazzi ed indizi sui social.

Tra Britney Spears e Sam Asghari vi sono 13 anni di differenza che, tuttavia, non hanno mai gravato sulla loro storia d'amore, come dichiarato in passato dallo stesso ballerino.

L'annuncio social del fidanzamento

Direttamente sul suo profilo Instagram, Britney ufficializza il fidanzamento con Sam Asghari ed ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e commenti, in poco tempo.

Ancora non si sa quando verranno celebrate le nozze.

Per la cantante si tratterebbe del terzo matrimonio, dopo i due precedenti: il primo con Jason Alexander (durato 55 ore), il secondo con il rapper Kevin Federline, sposato nel 2004 e da cui Britney si è divorziata nel 2006 dopo aver avuto due figli.

La pop star ed il nuovo futuro sposo avevano, recentemente, espresso la volontà di avere un figlio insieme ma tale decisione è stata bloccata a causa della conservatorship a cui la donna era sottoposta fino a quest'anno.