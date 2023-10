Domenica 1° ottobre 2023 Fabrizio Corona è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Tra i vari argomenti trattati dal 49enne c'è stato spazio anche per il forfait di Belen Rodriguez nel programma di Cattelan. Senza mai menzionare il conduttore di Rai2, Corona ha preso le difese della sua ex sostenendo che non si è presentata perché sta vivendo un momento difficile.

La stoccata a Cattelan

Fabrizio Corona, ospite a Domenica In, è tornato sul forfait all'ultimo minuto della showgirl argentina nel programma di Cattelan: "Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene". Sebbene l'ospite di Mara Venier abbia preferito non entrare nei dettagli del malessere di Belen, ha precisato che in questo momento qualcuno dovrebbe aiutarla.

A quel punto la conduttrice ha spiegato di avere invitato la showgirl nel programma, e ha aggiunto di essere a conoscenza della situazione delicata che sta vivendo. A tal proposito Corona ha aggiunto di avere preso le sue difese proprio perché l'attacco del "noto conduttore" era fuori luogo. Nell'intervista l'ex re dei paparazzi non ha mai menzionato Cattelan, poiché la conduttrice Mara Venier si è raccomandata di non fare nomi e cognomi.

Che cos'era successo?

La critica di Fabrizio Corona nasce da una frase ironica di Cattelan sulla mancata ospitata di Belen Rodriguez. Durante la prima puntata di Stasera c'è Cattelan è stata invitata la showgirl, ma all'ultimo ha fatto sapere che non sarebbe andata.

In puntata, il conduttore ha mostrato una storia Instagram di Belen in cui mostrava un drink mentre si trovava al pub. A tal proposito Cattelan ha fatto ironia e ha rinnovato l'invito alla più grande di casa Rodriguez.

Domenica In: scoppia il 'caso Corona' sui social

Nel frattempo, sui social non è passata inosservata la critica di Corona a Cattelan.

Sul social X, moltissimi utenti hanno criticato anche Mara Venier per non essere intervenuta sulla vicenda e avere stoppato il discorso. Secondo un utente, la conduttrice avrebbe dovuto impedire di far esprimere un giudizio negativo su un suo collega. Un altro utente ha sottolineato che Venier, anziché redarguire l'ospite, lo ha avallato.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha parlato di "brutta pagina" della televisione e chi ha invocato provvedimenti nei confronti di Venier. Infine c'è chi ha sostenuto che non c'è nulla di male a esprimere un parere sull'operato di un altro collega.