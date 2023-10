Quest'oggi è andata in onda una nuova puntata di Citofonare Rai2, il programma mattutino della seconda rete della tv di stato con Paola Perego e Simona Ventura alla conduzione.

Nonostante faccia parte del cast fisso Gene Gnocchi a un certo punto ha intavolato una discussione con entrambe le conduttrici decidendo di abbandonare il programma per un cambio di scaletta non concordato.

Che cos'è successo?

Dal momento che ieri si è assistito all'esordio di Simona Ventura e Paola Perego a Ballando con le stelle, le due conduttrici hanno dedicato un ampio spazio al dance show di Rai1 all'interno di Citofonare Rai2.

La scaletta ha di conseguenza subito un cambiamento all'ultimo momento ma Gene Gnocchi, parte del cast fisso del programma da quest'anno, sembra non avere apprezzato.

Il comico ha spiegato di dover tenere la rubrica top e flop e nel momento in cui si è visto tagliare il proprio spazio ha sbottato con le colleghe: "Ho capito, i tempi si saranno accorciati, però qui io dovevo fare questa cosa". Davanti all'insistenza del collega, Paola Perego ha domandato se stesse parlando in modo serio oppure fosse una gag, ma lui ha replicato nuovamente: "No, non sto scherzando". Dopo aver fatto notare che sarebbe stato tagliato anche un altro spazio che era stato destinato ad un suo ironico intervento, Gnocchi ha deciso di lasciare lo studio: "Qui tutte le volte si taglia qualcosa e a questo punto qua fatevela voi la trasmissione.

Ve la fate voi".

La spiegazione del comico al termine della puntata

Terminata la puntata di Citofonare Rai2, Gene Gnocchi è tornato sui propri canali social e ha fatto chiarezza su quanto accaduto poco prima rivelando che si è trattata di una gag.

Gli utenti non hanno tuttavia dato credito alla versione dei fatti raccontata, perché al momento dei saluti finali Gnocchi non ha raggiunto né Perego né Ventura: entrambe le conduttrici sono apparse inoltre spiazzate dalla situazione cosa che fa credere come non ci si trovasse davanti ad un qualcosa di concordato a priori.

Gnocchi ha litigato con Paola Perego e Simona Ventura perché probabilmente indispettito dal fatto che non sia stato messo al corrente dei cambi di scaletta prima che questi avvenissero e sentendo in qualche modo la propria figura depotenziata o depauperata del proprio ruolo ha reagito in un modo piuttosto brusco. È ancora presto per capire se l'episodio è rientrato o se invece creerà delle nuove dinamiche a partire già dal prossimo appuntamento in diretta.