Giovedì 5 ottobre su Canale 5 è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello. Tra i vari argomenti trattati da Alfonso Signorini c'è stato lo screzio avuto tra Alex Schwazer e Grecia Colmenares: lo sportivo nel mezzo di una discussione ha zittito malamente la coinquilina. Durante la puntata il conduttore ha rimproverato il concorrente invitandolo a moderare termini e toni.

Va precisato che durante le nomination, lo sportivo si è scusato per l'episodi che lo ha visto protagonista in negativo.

Le parole del conduttore ad Alex

Durante la puntata Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che ha visto protagonisti Grecia e Alex.

In particolare, si sente quest'ultimo zittire la coinquilina malamente solamente perché l'ha interrotto più volte.

Il conduttore ha esordito con tono goliardico: "Io non ti ho mai visto scattare così neanche alle Olimpiadi". Poi in modo più serio ha domandato: "Vai anche da tua moglie a dire così?". A quel punto Alex ha risposto che tra le mura domestiche non è mai accaduto che si rivolgesse in quel modo alla consorte, ma con Grecia non riuscendo mai a concludere un discorso spesso perde la pazienza. Prima di archiviare il discorso Signorini ha chiesto di non scendere più a quel livello poiché non si è trattata di una scena gradevole.

Le critiche di alcuni telespettatori a Signorini

Il modo in cui Alfonso Signorini ha trattato l'argomento non è passato inosservato ai telespettatori del reality show.

In particolare, sul social X moltissimi utenti hanno criticato il conduttore per avere trattato la questione con "leggerezza" rispetto a un tema di grande importanza. Un utente ha affermato: "Ma perché Signorini la butta sul ridere quando si tratta di un argomento delicato?".

Un altro utente ha confidato che si sarebbe aspettato un tono diverso nei confronti di Alex.

A detta di un telespettatore, lo sportivo avrebbe dovuto chiedere pubblicamente scusa a Grecia anziché continuare ad attaccarla in puntata. Infine c'è chi si è detto deluso per il modo in cui Signorini abbia minimizzato l'argomento.

Riassunto dell'8^ puntata

La puntata di ieri, si è aperta con i dissapori tra Beatrice e la maggior parte dei suoi coinquilini.

Alfonso Signorini ha cercato di mediare tra le parti, ma attualmente non sembra esserci un punto d'incontro.

Successivamente si è parlato del "triangolo" Varrese-Baci-Menozzi: Heidi ha ribadito la sua posizione sostenendo di non voler proseguire la conoscenza con Massimiliano, ma vuole approfondire con Vittorio. Giuseppe Garibaldi ha ricevuto la visita della mamma Pasqualina, Lorenzo Remotti dopo essere finito in un televoto-flash è stato eliminato definitivamente. Terminate le nomination palesi e segrete Grecia, Anita e Valentina sono finite al televoto.