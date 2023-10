Al termine della puntata di ieri sera del Grande Fratello, Angelica Baraldi e Paolo Masella hanno criticato Giuseppe Garibaldi perché in confessionale non ha nominato Beatrice Luzzi. Sebbene il concorrente abbia cercato di spiegare la sua motivazione, entrambi i coinquilini non hanno compreso il suo gesto.

Baraldi e Masella contro Garibaldi

Terminata la 15^ puntata del GF, Angelica Baraldi e Paolo Masella hanno raggiunto Giuseppe Garibaldi per rimproverarlo. Secondo loro, il collaboratore scolastico avrebbe dovuto nominare Beatrice Luzzi anche per via della discussione avuta poco prima.

Dal canto suo Garibaldi ha cercato di spiegare che dall'inizio del reality show ha nominato vari concorrenti. Inoltre ha lasciato intendere che non se la sentiva di nominare Beatrice, anche perché quest'ultima aveva già fatto l'en plein di voti in negativo.

Non convinti della spiegazione di Giuseppe, il duo Baraldi-Maselli sono apparsi contrariati sulla presa di posizione del loro coinquilino. Successivamente anche Alex Schwazer ha reagito male nel sapere di essere stato nominato dal coinquilino e ha chiesto delle spiegazioni.

Angelica e Paolo dicono a Schwazer chi nominare

Ma non è tutto, perché prima di iniziare le nomination Angelica Baraldi e Paolo Masella hanno indirizzato Alex Schwazer sulla nomination da fare.

Entrambi i concorrenti hanno detto di nominare Beatrice Luzzi, visto che quest'ultima poco gli aveva detto di vergognarsi per alcune insinuazioni fatte sul suo conto. In particolare, Angelica ha detto al campione olimpico di evitare di mandare al televoto altre persone che poi possono rischiare di uscire dal gioco.

Ovviamente da regolamento è vietato mettersi d'accordo sulle nomination, ma al momento la regia sembra essere all'oscuro di quanto accaduto nella puntata di ieri.

Nel momento in cui verrà accertata la violazione del regolamento, i concorrenti coinvolti possono subire un provvedimento disciplinare.

I motivi dell'astio tra Baraldi e Luzzi

In principio, la "convivenza forzata" tra Angelica Baraldi e Beatrice Luzzi sembrava proseguire nel migliore dei modi. Nelle precedenti puntate, però, è stata mandato in onda una clip in cui si sente Beatrice dire di non sopportare a pelle Angelica.

Inoltre l'attrice ha definito la coinquilina una "gatta morta" perché mette sempre bocca nelle cose che non le riguardano. L'astio di Angelica Baraldi non si limita al suo rapporto con Luzzi, ma vuole convincere anche gli altri concorrenti ad andare contro l'attrice. Nel caso di Giuseppe, al momento non sembra essere riuscita a portarlo dalla sua parte.