Nella serata di domenica 5 novembre andrà in onda su Canale 5 la prima puntata serale di Terra Amara. Secondo le anticipazioni Sevda diventerà sempre più importante per Demir e Zuleyha che dopo aver ritrovato il loro amore cederanno alla ex cantante la stanza di Hunkar. Yaman e sua moglie saranno più uniti che mai sia nel lavoro che nei sentimenti e questo infastidirà Umit e Fikret che vedranno i loro piani andare in fumo.

Demir non esiterà ad andare dalla dottoressa per mettere fine alla loro relazione, ma sarà interrotto dall'arrivo di Sevda. L'uomo confiderà alla ex cantante di aver sbagliato a tradire sua moglie, deciso a non ripetere più lo stesso errore e Sevda gli prometterà che non ne parlerà con Zuleyha.

Terra amara: Zuleyha e Demir uniti in ogni campo

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 5 novembre raccontano che Zuleyha e Demir saranno innamorati come non mai e mostreranno il loro amore anche in pubblico.

Arricchire la città di Cukurova sarà il prossimo obiettivo dei due coniugi e la notizia dei loro progetti finirà sui giornali. Leggendo quella pagina, anche se per motivi diversi, Fikret e Umit saranno molto delusi e vedranno andare in fumo i loro piani. Il nipote di Fekeli sperava nel fallimento delle aziende Yaman, mentre Umit contava sul prossimo divorzio di Demir e Zuleyha. A questo proposito, per mettere subito le cose in chiaro, Yaman si recherà a casa della dottoressa per dirle che la loro relazione è finita.

Anticipazioni puntata serale di domenica 5 novembre: Sevda scoprirà la relazione di Demir e Umit

La puntata di Terra amara che andrà in onda domenica 5 novembre vedrà al centro dei riflettori Demir che andrà da Umit per lasciarla. L'uomo inizierà con un discorso sui sogni che a volte si avverano, riferendosi all'amore di Zuleyha nei suoi confronti, ma non riuscirà a terminare.

All'improvviso, infatti, arriverà Sevda in cerca di Demir e anche se Umit le dirà che l'uomo non è lì, il discorso tra lei e Yaman resterà sospeso. Quando Yaman uscirà dalla casa della dottoressa troverà Sevda ad aspettarlo e la donna gli chiederà delle spiegazioni. Lui confesserà di aver fatto un grosso errore lasciandosi andare con Umit, ma la cosa non si ripeterà.

Sevda metterà in guarda Demir, dicendogli che quella donna sarebbe capace di tutto. Successivamente, la ex cantante prometterà di non dire nulla a Zuleyha, a patto che Yaman non la tradisca più.

Il dono inaspettato per ringraziare Sevda della sua preziosa presenza

A casa Yaman ci sarà un grande affetto per Sevda: Demir e Zuleyha riconosceranno il grosso contributo che la donna ha dato alla loro relazione e sul lavoro.

Sevda è sempre stata accanto a loro come una mamma e per questo i due coniugi le faranno un regalo molto speciale. "Meriti di stare nella stanza migliore", le dirà Zuleyha chiedendole di sistemarsi nella camera che era di Hunkar. In un primo momento Sevda non riuscirà ad accettare, ma Demir e sua moglie la convinceranno che la signora Yaman sarebbe contenta della sua presenza.