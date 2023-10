Mercoledì 11 ottobre, al Grande Fratello Vittorio Menozzi ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiato a piangere. Anita Oliveri si trovava in giardino con Samira Lui quando ha rivelato di non essere disposta ad andare dal coinquilino per consolarlo. Al tempo stesso la concorrente ha chiesto a Samira se non andando da Menozzi sarebbe passata per una persona insensibile.

Le parole di Anita

Vittorio è scoppiato a piangere perché ha ripensato ad un episodio del passato: voleva diventare un giocatore professionista di pallavolo, ma a causa di una serie di problemi fisici ha dovuto dire addio al suo sogno.

A distanza di anni l'ingegnere è ancora sensibile sull'argomento e quindi ha avuto un momento di sconforto.

Dopo essere stato in confessionale il 23enne si è ritrovato in cucina a parlare con Valentina Modini. Nel frattempo, Anita Olivieri che si trovava in giardino ha rivelato all'amica Samira Lui di non avere alcuna intenzione di andare a consolare il compagno d'avventura. Nel dettaglio, la concorrente ha affermato: "Che p....e. Devo andare da Vittorio oppure sembro insensibile?". Dal momento che il video si interrompe con le parole della 25enne romana, non è dato sapere se in un secondo momento abbia o meno raggiunto Vittorio per farlo sfogare.

“Che palle devo andare da Vittorio…🥱

Sennó sembro insensibile.”



E lei sarebbe quella veraa??

UNA VERA PAGLIACCIA.🤡#grandefratello pic.twitter.com/rSV4pMT2KF — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 12, 2023

Vittorio Menozzi diviso tra Anita e Heidi

I telespettatori hanno criticato l'atteggiamento di Anita Olivieri, perché nella precedente puntata del Reality Show Vittorio Menozzi ha ammesso di essere diviso tra Anita Olivieri e Heidi Baci: la prima lo attrae fisicamente ed è convinto che fra i due ci siano dei punti in comune, mentre con la seconda non è scattata la scintilla ma ha voluto dare una chance alla conoscenza.

Il fatto che la 25enne non sia voluta andare a consolare il coinquilino in un momento così delicato, a detta di alcuni utenti sarebbe stato un gesto poco carino. Al contrario Valentina Modini ha ascoltato l'ingegnere e lo ha spronato: "Devi renderti conto che sei una persona ricca".

Anita Olivieri al centro di un'altra polemica

Anita Olivieri ieri sera è finita al centro di un'altra polemica perché ha pronunciato una volgarità su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimi si sono concessi un momento d'intimità in camera lontano da occhi indiscreti, quindi non è dato sapere cosa sia realmente accaduto.

A un certo punto Beatrice ha raggiunto la zona beauty e si è sciacquata la bocca. Anita e Letizia che si trovava nella stessa zona si sono guardate a vicenda e successivamente sono scoppiate a ridere. In un secondo momento Olivieri nel raccontare l'episodio a Samira ha alluso al fatto che fra i Garibaldi e Luzzi ci sia stato più di un semplice bacio.