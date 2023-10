Le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 21 ottobre saranno dense di colpi di scena. Cetin e Gulten saranno in difficoltà dopo essere stati cacciati da casa da Mujgan e Fekeli offrirà loro ospitalità, Demir sarà pronto ad eliminare fisicamente l'assassino della madre non appena avrà le prove sufficienti. Frattanto, Zuleyha riuscirà a dimostrare che Behice ha ucciso i suoi due ex mariti. Di fronte a questa evidenza la perfida donna dovrà darsi alla fuga.

Fekeli vede Fikret e Mujgan mentre si baciano

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a sabato 21 ottobre.

Le trame prenderanno il via dalla gentile proposta che Fekeli farà ai neo-sposi Cetin e Gulten. I due giovani, infatti, in seguito alla richiesta da parte di Mujgan di lasciare la casa in cui Yilmaz gli aveva concesso di abitare, resteranno senza un tetto sulla testa. Per questo il buon Alì Rahmet chiederà alla domestica e al suo braccio destro di andare ad abitare presso la sua tenuta. Cetin e Gulten però declineranno l'offerta di ospitalità decidendo di volersela cavare senza chiedere aiuto a nessuno.

Fekeli vedrà Fikret e Mujgan mentre si scambiano un bacio e deciderà di dare il suo consenso alla loro relazione. Prima però Alì Rahmet deciderà di parlare con il nipote per comprenderne le intenzioni.

Fekeli metterà in guardia Fikret, dopo la grande sofferenza provata dalla dottoressa durante il suo difficile matrimonio con il defunto Yilmaz, darà la sua benedizione solo se il giovane avrà intenzioni serie.

Nel frattempo, Demir sarà ancora alla ricerca dell'assassino di Hunkar. Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un tassista che affermerà di aver accompagnato una donna corrispondente alla descrizione di Behice nel luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere della madre.

Yaman resterà in guardia nell'attesa di ricevere conferma della colpevolezza della perfida donna. Demir sarà pronto ad eliminare in prima persona il colpevole della morte di Hunkar e ciò preoccuperà non poco Zuleyha.

Behice si dà alla fuga

Gaffur troverà il coraggio di dire a Demir di aver ucciso Hatip e aggiungerà che Sermin possiede la lettera in cui lui minacciava Tellidere e che di fatto dimostrerebbe la sua colpevolezza.

Sermin però negherà di avere la missiva di fronte all'insistenza del cugino.

Infine, le anticipazioni di Terra amara si concludono con un colpo di scena inaspettato. Zuleyha metterà Behice di fronte all'evidenza, mostrandole un atto giudiziario, Altun riuscirà ad accusare la zia di Mujgan di aver ucciso non solo i suoi due ex mariti ma anche Hunkar. Behice non potrà fare altro che darsi alla fuga.