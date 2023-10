Matteo, il fratellastro di Marcello, potrebbe essere in pericolo nel corso degli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 16 al 20 ottobre, infatti il giovane Portello sarà fermato da un tipo losco che gli chiederà dei soldi.

Nel frattempo, Tancredi riceverà una proposta importante dal console giapponese e prenderà una decisione senza dire nulla a Matilde, mentre Vittorio si vedrà costretto a chiedere a Ezio di tornare a Milano quanto prima per via di un imprevisto alla Fabbrica Colombo.

Anticipazioni 16-20 ottobre: Tancredi riceve una proposta dal console giapponese

Adelaide, lascerà Milano e anche Marcello, il quale cercherà di farsi forza mentre Umberto e Flora, su richiesta della Contessa, torneranno a vivere a Villa Guarnieri. Nel frattempo, Matteo, come si evince dalle trame Il Paradiso delle Signore inerenti gli episodi in onda dal 16 al 20 ottobre, arriverà al grande magazzino dove Vittorio lo assumerà come contabile e susciterà non poco la curiosità delle Veneri. Il giovane, inizierà la settimana di prova propedeutica all'assunzione. Intanto, il Console giapponese farà un'importante proposta di collaborazione a Tancredi per la Galleria Milano Moda. L'uomo e sua moglie Matilde saranno così entusiasti per la proposta che per la prima volta, dopo tanto tempo, appariranno complici.

La loro attività commerciale ha una buona chance mentre tra Umberto e Flora ci sarà molta tensione.

Poco dopo, Irene non sarà molto felice delle varie iniziative di Alfredo e così Salvatore tenterà di far capire all'amico che così non va affatto bene. Intanto, Umberto si scontrerà con Marcello, in quanto, non sopporterà il fatto che la Contessa abbia scelto Barbieri come amministratore dei suoi beni e non lui.

Più tardi, Irene inizierà a rendersi conto che Matteo è interessato a Maria mentre Alfredo confiderà ad Armando che fa sempre più fatica a rendere felice Irene, in quanto, tutto ciò che fa, sembrerà non soddisfarla. Il capo magazziniere gli consiglierà di parlare a cuore aperto con la ragazza così come ha fatto con lui.

Il Paradiso delle signore, puntate 16-20 ottobre: Vittorio aiuta Matilde

Marcello amministrerà il patrimonio di Adelaide e per tale motivo avrà voce in capitolo negli affari del Paradiso visto che la Contessa detiene alcune quote del grande magazzino. Tuttavia, Vittorio non sembrerà molto felice dell'ingerenza del Barbieri nelle decisioni che riguardano la sua attività commerciale. Nel frattempo, Matteo scoprirà che il fratellastro gestisce il Paradiso per conto della Contessa di Sant'Erasmo e ci resterà così male da sfogarsi con Maria, alla quale dirà di aver intenzione di lasciare il posto da contabile appena ottenuto. La stilista cercherà di farlo ragionare e riuscirà a fargli cambiare idea, tant'è che il giovane, poco dopo, si recherà da sua madre per riferirle che resterà al Paradiso e che il merito è tutto della Puglisi.

Poco dopo, Umberto verrà a sapere che Adelaide ha messo fine alla relazione con Marcello e ne sarà felice mentre Flora sarà alle prese con l'organizzazione di un evento al Circolo e finirà per scontrarsi con la Gramini. Intanto, Vittorio offrirà a Matilde il suo aiuto per preparare una campagna promozionale per la Galleria Milano Moda. La donna deciderà di riferire a Tancredi che è stato Conti ad aiutarla a creare lo slogan che verrà sottoposto alla Camera di Commercio. Alfredo, invece, inizierà a convincersi di dover fare ancora di più per poter regalare ad Irene tutto ciò che desidera.

Matteo potrebbe essere in pericolo

Alfredo deciderà di comprare un motorino per far felice Irene, ma poi scoprirà che lei non li ama affatto.

Nonostante ciò, il giovane, pur non potendosela permettere, farà una vera e propria pazzia per la donna che ama. Intanto, Umberto, dopo alcune resistenze, consegnerà a Marcello diversi documenti della Contessa. Nel frattempo, Matteo verrà seguito da qualcuno che sembrerà volergli fare del male. Il giovane, infatti, sarà fermato da un brutto ceffo che gli chiederà del denaro.

Poco dopo, Flora valuterà se candidarsi o meno alla presidenza del Circolo mentre Tancredi andrà a parlare con il console giapponese e prenderà una decisione al posto di Matilde, la quale, non appena verrà a saperlo, ci resterà malissimo e si confiderà con Vittorio. Quest'ultimo, poco dopo, insieme a Roberto dovrà affrontare un imprevisto alla Fabbrica Colombo che rallenterà non poco le attività del Paradiso e non riuscendo a risolverlo, si vedrà costretto a chiedere ad Ezio di far ritorno a Milano quanto prima per occuparsene.