Al termine della 12^ puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 19 ottobre, i concorrenti hanno commentato quanto accaduto in diretta. In zona piscina, Letizia Petris ha sollevato dei dubbi su Beatrice Luzzi. Parlando con Angelica Baraldi e Anita Olivieri, la concorrente romagnola ha sostenuto che l'attrice venga messa al corrente di quello che accade all'esterno del gioco.

Il commento di Letizia

Durante la messa in onda della puntata, Beatrice Luzzi è finita nuovamente al centro delle polemiche.

Nel post-puntata Letizia Petris si è ritrovata a parlare con Baraldi e Olivieri su quanto accaduto e non ha nascosto dei dubbi nei confronti di Beatrice: "Alfonso Signorini la difende sempre".

Inoltre ha aggiunto: "Ogni volta che va in confessionale ci sta tipo 7 ore". La concorrente romagnola ha insinuato che Luzzi venga informata su ciò che accade all'esterno del reality show. Per avvalorare la sua tesi Petris ha fatto notare che quando è avvenuto l'incontro con sua mamma, Beatrice lo aveva già previsto nel pomeriggio. A detta di Letizia, l'attrice si sarebbe giustificata dicendo di averlo capito dal modo in cui si era vestita elegante.

Letizia anita e angelica stanno diffamando il programma in piscina insinuando che Beatrix è sempre preferita per un meccanismo del gf perché raccomandata elencando i motivi e - censura 💀💀 pic.twitter.com/nMvrwaFQLu — fm (@La_gazzette) October 20, 2023

Massimiliano Varrese contro Luzzi

Letizia Petris non è stata l'unica ad avere criticato Beatrice Luzzi al termine della puntata.

Massimiliano Varrese ha insinuato che la coinquilina abbia messo in atto un "piano diabolico" per screditarlo agli occhi dei telespettatori. Parlando con Anita Olivieri, l'attore ha sostenuto: "In questi dieci giorni io sono stato impegnato su un altro fronte e se l’è presa con voi, ha fatto il suo disegno diabolico, l’abbraccio di Giuda mi ha fatto in puntata…ma adesso torno io in campo però".

Secondo il suo punto di vista, Beatrice avrebbe sfogato la sua frustrazione sulle ragazze più giovani visto che lui in questi giorni era alle prese con Heidi Baci.

Anita Olivieri critica il verdetto del televoto

Anita Olivieri invece no ha gradito l'esito del televoto: la sua amica Samira Lui è stata costretta ad abbandonare il GF dopo essere risultata la meno votata.

La concorrente romana si è arrabbiata con i telespettatori, sostenendo che Samira sia stata "penalizzata" solamente perché si è messa contro la coppia Luzzi-Garibaldi. Secondo lei, Samira è molto di più di una "pettegola" visto che spesso si metteva in gioco anche in cucina. Tuttavia Olivieri se l'è presa anche con Beatrice Luzzi tanto da definirla come la regina di cuori di Alice in Wonderland: "Noi siamo le pedine, quando decide lei: tu fuori, tu fuori". Sulla base di quanto affermato la 25enne romana si è detta sicura che all'interno della Cinecittà nessuno può più mettersi contro Luzzi altrimenti verrà eliminato dal gioco.