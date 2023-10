Durante la 14^ puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha deciso di nominare Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimo, nel post-puntata, si è sfogato con Paolo Masella sostenendo che se verrà eliminato dai fan dell'attrice si "vendicherà". A tal proposito, il concorrente ha ribadito di essersi sempre comportato in modo corretto nei confronti di Luzzi, al contrario di quest'ultima.

Le parole di Giuseppe

Al momento delle nomination di ieri, Beatrice ha deciso di mandare al televoto Giuseppe. Parlando con Ciro Petrone e Paolo Masella, Garibaldi si è sfogato e ha promesso "vendetta" nei confronti dell'attrice se dovesse essere eliminato dai suoi fan: "Se lunedì esco, pagherò tutta l'Italia per farla uscire".

Poi ha aggiunto: "Lo faccio perché fuori da qui arrivo dove voglio io".

Durante lo sfogo, il 30enne di Santa Cristina d'Aspromonte ha sostenuto che sotto le lenzuola Beatrice era solita sparare a zero sugli altri compagni d'avventura. È per questo motivo che Garibaldi, in alcuni casi, non era sereno nell'andare a ridere e scherzare con i suoi amici dopo averne sentite di ogni sul loro conto. Come un fiume in piena, il giovane ha riferito di essere deluso per ciò che sta accadendo in quanto non ha mai detto nulla contro Luzzi. Inoltre, non riesce a capire come sia possibile che Beatrice sia così amata dal pubblico da casa, visto che trascorre la maggior parte del tempo a mettere zizzania. Infine, si è augurato che nella prossima puntata esca fuori il video citato da Alex Schwazer in cui lo sportivo ha sostenuto di avere ricevuto apprezzamenti da parte dell'attrice.

I consigli di Paolo Masella

Dopo avere ascoltato lo sfogo del coinquilino, Paolo Masella ha cercato di dare dei consigli a Giuseppe Garibaldi. Secondo lui, non dovrebbe pensare più alla conoscenza avuta con Beatrice Luzzi. Inoltre, dovrebbe iniziare a pensare al suo percorso e divertirsi di più, visto che si tratta di un'occasione irripetibile.

Nonostante i consigli preziosi del macellaio, Garibaldi è apparso infastidito per ciò che sta succedendo con Beatrice.

Beatrice Luzzi mette un punto alla conoscenza con Garibaldi

Al momento delle nomination, Beatrice Luzzi ha spiegato di fare il nome di Giuseppe Garibaldi per "ovvie ragioni". Al contrario, il 30enne calabrese ha fatto il nome di Grecia Colmenares: secondo lei, Giuseppe l'ha nominata solo perché è amica di Beatrice.

Alfonso Signorini è intervenuto e ha stuzzicato Giuseppe sul perché non abbia avuto il coraggio di nominare Luzzi. A quel punto, Garibaldi ha replicato di voler proseguire sulla sua strada e ha insinuato che Beatrice Luzzi, sotto le lenzuola abbia, parlato male alle spalle di tutti i concorrenti.