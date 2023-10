Nella prima puntata della quarta stagione di Terra Amara si farà un bilancio delle conseguenze scaturite dall'assalto a Villa Yaman, dove un gruppo di uomini armati hanno fatto incursione nella tenuta e generato il panico. Demir sparirà nel nulla, lui che era l'obiettivo principale degli assaltatori, mentre tra i feriti ci sarà la piccola Üzüm, che verrà subito portata in ospedale da Saniye e Gaffur: la sua vita sarà appesa a un filo.

Leyla viene sequestrata

Qualcuno ce l'avrà con Demir e gli tenderà diverse trappole. La prima riguarderà la piccola Leyla, che verrà sequestrata direttamente dalla sua culla.

Dopo varie ricerche alla villa arriverà una telefonata: "Uscite fuori dalla tenuta, lì troverete vostra figlia". Demir e Züleyha correranno e poco dopo il cancello d'ingresso troveranno la bambina adagiata dentro una cesta.

Nella villa esploderà la felicità per il ritorno della piccola, al punto che nessuno si accorgerà che nella cesta c'è anche un biglietto. Lo troverà Fikret e capirà che qualcuno ce l'ha con il fratellastro. Si riuniranno nella stalla e i due saranno determinati a scoprire chi si nasconda dietro queste minacce.

Demir accusato di aver ucciso Sevda

Demir, però, non avrà nemmeno il tempo di pensare alle sue indagini: la polizia arriverà in villa per arrestarlo per l'omicidio di Sevda.

Lui è innocente, ma non sarà facile dimostrare la sua non colpevolezza. Non vorrà nemmeno far incriminare la vera responsabile, Ümit, visto che aspetta suo figlio o almeno lei l'ha convinto che sia così.

Demir si troverà dietro le sbarre, ma riuscirà a fuggire grazie a Fikret. Una volta fuori per lui l'unica soluzione sarà scappare insieme alla famiglia, ma non avrà il tempo per farlo, visto che Villa Yaman sarà vittima di un assalto.

Demir sparisce nel nulla

Alcuni uomini con il viso coperto e armati scateneranno la fine del mondo nella tenuta Yaman. Tutti saranno coinvolti, nessuno sarà escluso. Il loro obiettivo sarà quello di catturare Demir e ci riusciranno: sparirà nel nulla e nessuno avrà modo di capire dove si sia cacciato.

Quando nella villa tornerà la calma si tireranno le somme dei danni.

Züleyha cercherà il piccolo Adnan e fortunatamente sarà salvo tra le braccia di Gaffur e Saniye. Quest'ultima, controllando la situazione nella parte restante del cortile, scorgerà da lontano la piccola Üzüm riversa a terra e priva di sensi.

Correrà subito da lei e si renderà conto che la situazione è più grave del previsto: la bambina lotterà tra la vita e la morte. Fikret chiamerà subito uno degli operai della tenuta, che a bordo di un pick-up sarà pronto ad accompagnare Saniye e Gaffur in ospedale con la bambina: la sua salvezza avrà i minuti contati.