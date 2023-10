Durante la settima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 2 ottobre, Giselda Torresan ha avuto modo di parlare del suo passato confidando di avere avuto una relazione a margine della quale ha sofferto molto.

Il racconto di Giselda

All'interno della casa di Cinecittà Giselda ha legato molto con Rosy. La 34enne veneta in settimana si è ritrovata a parlare del suo passato e durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha trattato l'argomento.

Nella clip si sente la concorrente rivelare di avere avuto un "moroso ma non è andata": “Ho avuto un moroso e non è andata.

Camminavamo nelle nostre zone. Ora ha un’altra - ha dichiarato la 34enne - Non mi amava anche se siamo stati insieme da cinque anni. Non mi ha trattato bene. Ho perso la testa, era un bel ragazzo, con gli cocchi azzurri. Io non ho mai avuto storie prima di lui.

Era l’amore della vita ma in realtà non lo era. Non si ricordava del mio compleanno. A Natale non si presentava, inventava sempre scuse, si capiva che non mi amava. Continuavo perché ero innamorata. Io gli compravo tutto e c’era sempre la mamma in mezzo. Si vergognavano a dire chi ero".

Giselda e l'amore... nella sua vita c'è stata una sola persona importante. Ma quella storia l'ha segnata nel profondo, facendole molto male. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/3Y9xe1JDY5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

Il crollo dopo essere tornata single

Incalzata dal conduttore, Giselda ha rivelato che dopo essere stata lasciata ha avuto un crollo: "Poi mi ha lasciato lui.

Io sono andata in depressione, non mangiavo più. Pesavo 47 kg. Commentava le altre con me e io non mangiavo per essere bella per lui. ho pianto tanto, non avevo voglia di andare da nessuna parte, stavo in camera da sola. Ora voglio rispetto. Quando ci sei dentro non ti rendi conto. Ora non ci penso più”.

Signorini smaschera Torresan

Archiviato il capitolo sentimentale, Alfonso Signorini ha mandato in onda una foto che ritrae Giselda con un vestito rosa e scarpe col tacco chiedendo perché la concorrente si ostini a dire che non ama i look ricercati preferendo solo outfit sobri e senza accessori.

La 34enne in imbarazzo ha riferito che in quell'occasione era stata organizzata una cena di lavoro e che sua madre l'aveva spronata ad indossare abiti più spiccatamente femminili.

Al termine della puntata, alcuni concorrenti del Reality Show si sono ritrovati a parlare di Giselda. In particolare Heidi si è rivolta alla Torresan: "Non ti credo più". Anche Vittorio con ironia si è detto sicuro di come lontano dai riflettori Giselda abbia una doppia vita: "Tu dici di essere in montagna, ma poi vai a fare serata a Milano" le ha riferito.