La storia d'amore nata al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è ufficialmente giunta al capolinea. I due hanno ormai preso strade differenti e Luzzi ha persino nominato il coinquilino con il quale ha avuto un flirt, nella puntata di giovedì 26 ottobre.

La mossa ha fatto andare Garibaldi su tutte le furie. Il giovane ha minacciato di "smascherare" la donna e portare a galla i segreti tra loro due.

Garibaldi furioso contro Beatrice Luzzi

Dopo essere finito in nomination, Garibaldi si è sfogato con gli altri concorrenti: “Se adesso non mostrano i video di cui parla con Alex, faccio un putiferio.

Lui è convinto di quello che ha detto e io giuro che la smaschero e dico tutto quello che mi diceva. Mi ha confessato dei segreti e parlava male di tutti, senza risparmiare nessuno. Parlava male di tutti e io sono sempre stato zitto. Con quale faccia venivo poi da voi a ridere e scherzare quando mi sparlava di tutti?! Mi vergogno io per lei di quello che diceva”.

Garibaldi è poi andato avanti nel suo racconto rivelando che un sabato sera Beatrice avrebbe parlato in segreto male di Heidi Baci: "Un sabato sera ha sparlato con me in segreto di Heidi. E non era un parlare per gelosia, ma dire cattiverie. Io poi non volevo esprimermi. E queste cose non le avevo ancora dette prima. In piscina ha parlato male di Max e Alex.

Ma perché erano i protagonisti e gli antagonisti di questo gioco". E poi ancora: "Lei crea, fa, distrugge. Non mi sono mai permesso fino ad oggi di dire nulla contro di lei. Io non l’ho mai votata e l’ho sempre messa nei miei preferiti. E ora che fa? Perché lei sapeva, lei è giocatrice. Ha fatto la storia e poi l’ha distrutta, mettendomi in una situazione pessima.

Lei ora passa per la figura della santa. Adesso però basta, perché se esco io lunedì pago tutta l’Italia, ma tutta, tutta. Pago tutti per farle votare contro. E lo faccio. Perché io arrivo sempre dove voglio io. Fuori da qui arrivo dove voglio sempre".

I timori di Giuseppe

Già nei giorni scorsi Giuseppe ha ribadito il timore di uscire dalla casa del Grande Fratello e perdere così, a detta sua, una grande opportunità.

In queste ore in cui è anche finito in nomination, Garibaldi si è sentito sconfortato, demotivato e ha continuato a ribadire che sarà il prossimo a lasciare la casa. A dare un supporto morale al giovane barman, sono stati Rosy Chin e Vittorio Menozzi i quali hanno consigliato al 30enne di cercare di vivere più serenamente e di trascorrere ogni giorno dentro la casa del GF come se fosse l’ultimo: "Tu hai fatto tutto quello che potevi. Non c’è più niente da rimproverarti" gli ha riferito infine Rosy Chin.