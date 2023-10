Domenica 29 ottobre a partire dalle 14 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano che Mida vincerà la sfida e quindi riuscirà a rimanere nella scuola. Ci sarà anche un nuovo ingresso. Si tratta di un ballerino di latino voluto da Raimondo Todaro. Sospesa invece la maglia a Ezio, cantante della squadra di Anna Pettinelli.

Spoiler Amici del 29 ottobre: Mida vince la sfida

Poche ore fa si è tenuta la registrazione della nuova puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda su Canale 5 domenica 29 ottobre.

Grande attesa per conoscere gli esiti delle sfide. Al termine della scorsa puntata, erano finiti in sfida Mida e Holy Francisco. Ebbene, le anticipazioni rivelano che Mida affronterà MonnaElisa e vincerà la sfida. Quindi potrà rimanere nella scuola di Amici e proseguire il suo percorso. Per quanto riguarda invece Holy Francisco, la sua sfida avverrà a porte chiuse. Quindi al momento, non se ne conosce l'esito.

Nuovo ingresso ad Amici: un ballerino di latino per Raimondo Todaro

Nella puntata del 29 ottobre, farà il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi un nuovo ballerino. Si tratta di Giovanni, un latinista voluto da Raimondo Todaro. Il ragazzo ballerà con Francesca Tocca e riceverà un sì da Todaro, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Contrari al suo ingresso invece, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Nonostante questi due no, Giovanni entrerà a far parte della classe. Sempre riguardo al ballo, la sfida di questa settimana verrà giudicata da Davide Dato. Prima classificata sarà Marisol, allieva di Alessandra Celentano. Ultimo posto per Simone, giudicato acerbo dal giudice.

Non mancheranno le discussioni tra Raimondo e Alessandra Celentano nel momento in cui Nicholas eseguirà il compito assegnatogli in settimana dalla coach di danza classica. Per Alessandra la prova sarà un disastro. Di tutt'altro avviso Raimondo, il quale non perderà occasione per punzecchiare la sua collega, buttandola un po' sul ridere.

Maglia sospesa per Ezio: l'allievo rischia di uscire da Amici

A giudicare la nuova gara di canto sarà invece Giorgia. Ancora una volta ad aggiudicarsi la vittoria sarà Mew, che canterà You got the love. Secondo la giudice, la ragazza non solo ha una bellissima voce, ma anche una bellissima presenza sul palco. Secondo posto per Sarah, seguita da Holden e Petit. Penultimo posto per Samuspina, l'allievo entrato nella scorsa puntata. Ultima piazza per Ezio. La sua coach Anna Pettinelli in puntata, dichiarerà di non essere soddisfatta di lui e per questo deciderà di sospendergli la maglia. Ezio a questo punto, tornerà da solo in casetta e non parteciperà al resto della puntata. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire il nuovo pomeridiano di Amici, in onda su Canale 5 domenica 29 ottobre a partire dalle 14.