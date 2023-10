Le anticipazioni dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, inerenti all'episodio di mercoledì 8 novembre, svelano che per Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) arriverà il momento di incontrare per la prima volta Vito Lamantia (Elia Tedesco), rientrato da poche ore a Milano dopo un periodo trascorso in Australia. Il nuovo contabile del grande magazzino, durante l'incontro col partner di Maria Puglisi (Chiara Russo), non riuscirà a nascondere la sua delusione, forse temerà che Maria possa realmente sposarlo? In fatto di matrimoni, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sarà amareggiata per le nozze non ancora celebrate tra lei e il fidanzato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), invece, farà ufficialmente la sua offerta per l'acquisto della Tessuti Colombo a Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar).

La famiglia Puglisi non attende altro che le nozze tra Maria e Vito

Il ritorno a Milano di Vito renderà entusiasti Ciro (Massimo Cagnina), Concetta (Gioia Spaziani) e loro figlia minore Agata (Silvia Bruno), i quali saranno in fermento per le prossime nozze tra il ragazzo e Maria.

L'arrivo di Vito, allo stesso tempo, non sarà fonte di allegria per Matteo, il quale lo incontrerà per la prima volta al Paradiso delle Signore e non riuscirà a nascondere la sua delusione.

Umberto non coglie le frecciatine di Flora sulle loro nozze non ancora celebrate

Flora comincerà a provare una certa sofferenza per il matrimonio tra lei e Umberto che non è stato ancora celebrato.

La figlia di Achille (Roberto Alpi), al fine di far smuovere le acque, invierà delle piccole provocazioni al partner, ma il banchiere non coglierà affatto le frecciatine ricevute.

Alfredo Perico (Gabriele Anagni) cederà alle domande di Armando Ferraris (Pietro Genuardi), che continuerà a chiedergli perché al lavoro arriva sempre in ritardo e in più si presenta stanco e svogliato. Sarà così che il ragazzo finirà per raccontare al capo magazziniere perché ultimamente è scostante e disattento, che cosa gli dirà?

Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) metterà sul piatto con Fiorenza tutti i retroscena legati al suo piano d'acquisto della Tessuti Colombo tramite l'uso del suo consorte come prestanome. Ricevendo l'appoggio totale di Gramini, quest'ultima avanzerà ai coniugi Colombo la sua offerta d'acquisto per la loro fabbrica. Saranno entusiasti dell'offerta?